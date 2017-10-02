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общество

Российский журналист о Донбассе: Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать

2 октября 2017
20:47
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Российский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал в Фейсбуке результаты сбора денег на печать украинских газет в зоне АТО

«Итак, друзья мои. Докладываю. Это, конечно, не наиживоважнейший вопрос о референдуме в Каталонии, тем не менее. Невероятная Анна Домбровская сообщает, что нам с вами удалось таки собрать деньги на печать украинских газет в зоне АТО для противостояния российской пропаганде. В октябре будет напечатано 35 тысяч экземпляров. Тридцать пять тысяч! Самое потрясающее, что девяносто процентов переводов пришло из России. Я горжусь вами, братцы. Вы просто офигенные молодцы. Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать.

Всего же в этом месяце на те, или иные нужды в противостоянии этой ублюдочной агрессивной войне нам с вами удалось собрать более ста тысяч рублей»,- написал журналист.

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Теги: бабченко

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