"Хватит от них бегать". Известный астрофизик назвал "дармовой" источник колоссальной энергии

Популяризатор науки Нил Де Грасс Тайсон выступил с предложением аккумулировать энергию ураганов.

При этом технических подробностей идеи ученый не привел, пишет НВ со ссылкой на Gizmodo.

По мнению Тайсона, человек должен научиться использовать мощь ураганов. Помимо получения энергии, по мнению ученого, работа с ураганами позволит активно адаптироваться к изменению климата, а не "бегать от него".

"Я устал смотреть на фотографии бесчисленных тысяч автомобилей, которые покидают город, так как приходит ураган. Инженеры и ученые говорят: вместо того, чтобы убегать из города, который вот-вот будет разрушен, давайте выясним, как задействовать циклоническую энергию этого урагана в качестве привода для энергетических потребностей города", - заявил профессор Де Грасс Тайсон.

Ученые отмечают, что среднестатистический ураган за свой жизненный цикл вырабатывает почти в два раза больше энергии, чем все человечество потребляет за весь год. В частности, производимая в день средним ураганом энергия будет такой же, как взрыв 221-й самой мощной в истории термоядерной бомбы. Однако, люди пока не умеют накапливать эту энергию. Следовательно, слова Де Грасс Тайсона пока остаются лишь фантазией. Тем не менее, в перспективе человечество сможет добывать энергию по крайней мере из искусственно созданных торнадо и вихрей.

"Мы не имеем ни малейшего представления о том, как управлять погодой в смысле урагана. Все, что можно реально сделать - изменить термодинамику системы, которая в большинстве своем означает изменение температуры поверхности моря", - прокомментировал идеи Тайсона инженер из Университета Пекина Джон Мур.