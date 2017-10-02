Мадьяры не пожелали общаться с украинскими парламентариями

Венгерская делегация парламентариев отказалась обсуждать с украинскими коллегами положения закона Украины "Об образовании", заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На прошлой неделе депутаты Верховной Рады, достаточно большая наша делегация была в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы относительно Стамбульской конвенции. Предлагали наши коллеги встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопросы закона, подписанного президентом. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи", - рассказала Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп.

Как сообщалось, 28 сентября закон "Об образовании" вступил в силу.