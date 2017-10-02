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политика

NYT: В Крыму российские захваты земли подпитывают возмущение "чужаками-саквояжниками"

2 октября 2017
16:16
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"Более трех лет назад Россия вырвала Крым у Украины, и полуостров переживает продолжительный период недовольства", - пишет Нил Макфаркуар, корреспондент The New York Times. Как рассказывает автор, "сомнительные кремлевские назначенцы оказываются столь же коррумпированными и некомпетентными бюрократами, как их украинские предшественники. Международные санкции, от которых отмахивались в пьянящие дни сразу после российской аннексии, спровоцировали скачок цен на продукты и бесконечно усложнили повседневную жизнь, например, в плане банковских операций и путешествий".

"Но, возможно, больше всего крымчан возмущает то, что правительство тащит тысячи жителей в суд, чтобы конфисковать небольшие земельные участки, бесплатно розданные в ходе предвыборной кампании 2010 года, когда украинцы контролировали черноморский полуостров", - передает журналист.

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Жители Севастополя были среди самых ярых сторонников России, когда она аннексировала Крым, отмечает журналист. Но это было тогда. "Я поддерживал воссоединение, потому что я думал, что с приходом России ситуация улучшится. Но ничего не изменилось", - цитирует автор Ленура Усманова, редкого представителя крымско-татарского меньшинства, который открыто поддерживал Кремль, а теперь перешел в лагерь протестующих.

Местные жители неизменно поносят новых бюрократов как "саквояжников" (дельцы с Севера США, приезжавшие на Юг с целью наживы после окончания Гражданской войны. - Прим. ред.), особенно когда речь заходит о конфискации земли, но используют другое слово - "варяги", которое раньше означало чужаков-викингов, поясняет автор.

Администрация Севастополя заявляет, что она должна изъять как минимум 10 тыс. участков, чтобы принять рациональный план развития, говорится далее. "Владельцы возмущаются: мол, "массовый захват земли" пойдет на пользу бесчестным девелоперам и высокопоставленным чиновникам, которые жаждут прибрать к рукам протяженные участки отборной прибрежной собственности", - передает журналист.

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"Никто не думал, что будет так плохо, что вдруг появятся такие проблемы, как земельные участки, - сказал корреспонденту Роман Кияшко, дородный мужчина, кандидат в губернаторы от КПРФ, чьей предвыборный слоган "Ваш человек из Севастополя" подчеркивает его корни. "Российские чиновники действуют как слон в посудной лавке. Они просто реализуют свою политику, не считаясь ни с чьим мнением", - сказал Кияшко.

"Главной мишенью разгневанных севастопольцев является 40-летний Дмитрий Овсянников, один из представителей нового поколения молодых губернаторов по всей России, - пишет Макфаркуар. - Он был назначен и.о. губернатора Путиным в прошлом году и настроил против себя многих севастопольцев, заполнив практически все административные должности привезенными из Москвы коллегами. Даже некоторые местные чиновники, которые поддерживают Путина, приватно задаются вопросом, почему президент выбрал кого-то столь чуждого". Овсянникову удалось выиграть редкие губернаторские выборы ранее в этом месяце, однако аналитики приписали это удручающей явке, составившей менее 33%, и поддержке Путина.

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"Олигархи и другие богатые бизнесмены, по большей части украинцы, потеряли миллиарды долларов в виде имущества, экспроприированного после аннексии, - говорится далее. - Но борьба за землю в Севастополе, как кажется, больше отражается на обычных людях - учителях на пенсии, ветеранах ВМФ. Пока город подал 3,8 тыс. исков, и ожидаются новые суды. Некоторые процессы, вероятно, коснутся давно брошенной военной собственности советских времен".

"Представители власти просто смеются над нами, - цитирует автор 60-летнюю пенсионерку Любовь Звоник, бывшую заведующую магазином. - У них к нам отвратительное отношение, поскольку сверху поступили распоряжение забрать нашу землю".

"Экономические тяготы и постоянное вмешательство Москвы заставляют даже высокопоставленных правительственных чиновников признать повсеместное разочарование, которое напоминает украинские дни", - передает корреспондент.

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Кремль слишком торопится обращаться с Крымом как с остальной страной, несмотря на его долгую болезненную историю, заявил изданию Александр Форманчук, умудренный опытом местный чиновник.

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Теги: крым

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