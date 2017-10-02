ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
экономика

Харьковская область готова к зиме

2 октября 2017
16:21
175
Поделиться:

Об этом в ходе селекторного совещания сообщила председатель Харьковский облгосадминистрации Юлия Светличная.

В селекторном совещании, прошедшем под руководством Вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, приняли участие главы РГА, руководители структурных подразделений, представители всех служб, задействованных в подготовке к отопительному сезону.

Информируя о ситуации в регионе, Юлия Светличная отметила, что объекты социальной сферы и предприятия теплоэнергетики подготовлены к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов на 100%.

«Мы будем следить за температурным режимом и ориентироваться на погодные условия. В случае необходимости сразу запустим тепло в дома наших граждан. Для того, чтобы обеспечить комфортные условия жителям области и города. Обращаю внимание на то, что аварийные бригады должны быть готовы оперативно среагировать в случае возникновения порывов или аварийных ситуаций», - обратилась к представителям соответствующих служб Юлия Светличная.

Читайте также: У Кернеса отчитались о готовности к зиме

Она поручила заместителю председателя ХОГА Евгению Шахненко на этой неделе подробно рассмотреть все вопросы подготовки региона к отопительному сезону в ходе селекторного совещания с участием руководства всех районов и городов области.

«Все вопросы должны отрабатываться в штатном режиме. Если необходима помощь областной власти, мы поможем. Но каждый руководитель должен нести ответственность за подготовку к отопительному сезону», - сказала Юлия Светличная.

Руководитель области также дала поручение профильным структурам активизировать работу по оснащению жилого фонда приборами учета тепловой энергии - пока многоквартирный жилой фонд области оснащен счетчиками на 85%.

Также в ходе совещания уделили внимание вопросу погашения потребителями задолженности по оплате использованных энергоносителей. Так, за 8 месяцев 2017 года потребители области (кроме промышленных предприятий) рассчитались за природный газ на 84,6%. За электрическую энергию потребители рассчитались с АК «Харьковоблэнерго» на 94,2%.

Читайте также: Ахметов выкупил Пархомовский музей

Обсуждая подготовку дорожного хозяйства области к зиме, участники совещания отметили, что спецтехника готова на 100%, есть договоренность о привлечении дополнительных 483 единиц - на случай непредвиденных ситуаций. Посыпочный материал заготовлен на 97% от плана.

Читайте также: Здание Пархомовского музея возвращено громаде

Теги: светличная, тепло

комментарии
главные новости
Харьковская область готова к зиме
Харьковская область готова к зиме175
Тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ
Тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ297
Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 погибших
Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 погибших676
Fitch подтвердило рейтинги Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"
Fitch подтвердило рейтинги Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"317
мнения
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты116
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев351
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы839
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1143
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!808
Язык до Киева доведёт?!
Евгений ЛЕСНОЙ
Язык до Киева доведёт?!737
Хасиды Умань кормят?
Евгений ЛЕСНОЙ
Хасиды Умань кормят?1298
Герои АТО

последние новости
Сегодня
16:42
В Николаевской области разоблачили преступный нафто-картель41
16:36
На границе с Украиной погиб российский пограничник124
16:30
Боевики накрыли минометным огнем Марьинку85
Обновлено в 16:49
16:21
Харьковская область готова к зиме169
16:16
NYT: В Крыму российские захваты земли подпитывают возмущение "чужаками-саквояжниками"174
16:00
Мадьяры не пожелали общаться с украинскими парламентариями210
15:45
Тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ292
15:28
У Кернеса отчитались о готовности к зиме416
15:21
Полиция задержала группу, которая пыталась втянуть Киев в международные конфликты296
15:15
В России утверждены новые правила обращения с лампадами и кадилом370
15:07
В Интернете запустили фейковый розыгрыш авиабилетов от МАУ182
14:57
Порошенко и Перри уверены, что убийцы MH17 будут жестко наказаны317
14:37
Ахметов выкупил Пархомовский музей1660
14:30
ЕК признала каталонский референдум незаконным280
14:26
Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 погибших673
14:22
Вещи Вивьен Ли продали за 3 миллиона долларов271
14:11
Украина потеряла Ракицкого1077
14:00
В Курской области у границы с Украиной произошел бой939
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00096797943115234 [2] => 0.04978609085083 )