Харьковская область готова к зиме

Об этом в ходе селекторного совещания сообщила председатель Харьковский облгосадминистрации Юлия Светличная.

В селекторном совещании, прошедшем под руководством Вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, приняли участие главы РГА, руководители структурных подразделений, представители всех служб, задействованных в подготовке к отопительному сезону.

Информируя о ситуации в регионе, Юлия Светличная отметила, что объекты социальной сферы и предприятия теплоэнергетики подготовлены к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов на 100%.

«Мы будем следить за температурным режимом и ориентироваться на погодные условия. В случае необходимости сразу запустим тепло в дома наших граждан. Для того, чтобы обеспечить комфортные условия жителям области и города. Обращаю внимание на то, что аварийные бригады должны быть готовы оперативно среагировать в случае возникновения порывов или аварийных ситуаций», - обратилась к представителям соответствующих служб Юлия Светличная.

Она поручила заместителю председателя ХОГА Евгению Шахненко на этой неделе подробно рассмотреть все вопросы подготовки региона к отопительному сезону в ходе селекторного совещания с участием руководства всех районов и городов области.

«Все вопросы должны отрабатываться в штатном режиме. Если необходима помощь областной власти, мы поможем. Но каждый руководитель должен нести ответственность за подготовку к отопительному сезону», - сказала Юлия Светличная.

Руководитель области также дала поручение профильным структурам активизировать работу по оснащению жилого фонда приборами учета тепловой энергии - пока многоквартирный жилой фонд области оснащен счетчиками на 85%.

Также в ходе совещания уделили внимание вопросу погашения потребителями задолженности по оплате использованных энергоносителей. Так, за 8 месяцев 2017 года потребители области (кроме промышленных предприятий) рассчитались за природный газ на 84,6%. За электрическую энергию потребители рассчитались с АК «Харьковоблэнерго» на 94,2%.

Обсуждая подготовку дорожного хозяйства области к зиме, участники совещания отметили, что спецтехника готова на 100%, есть договоренность о привлечении дополнительных 483 единиц - на случай непредвиденных ситуаций. Посыпочный материал заготовлен на 97% от плана.