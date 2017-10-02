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происшествия

На границе с Украиной погиб российский пограничник

2 октября 2017
16:36
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В Курской области вооруженные люди пытались проникнуть в Украину и оказали сопротивление при задержании, погиб российский пограничник, один нарушитель совершил самоподрыв, заявляет ФСБ. СМИ сообщали, что мужчины пробирались в Европу из одной из стран Ближнего Востока, передает BBC.

Как говорится в заявлении центра общественных связей ФСБ, инцидент произошел еще в субботу, 30 сентября в поселке Теткино, на окраине которого проходит российско-украинская граница. У двух мужчин, о личности которых ничего не сообщается, пограничники решили проверить "документы на право нахождения в пограничной зоне".

"[Двое неизвестных] оказали вооруженное сопротивление сотрудникам, - сказано в сообщении. - В ходе боестолкновения один из них осуществил самоподрыв, второй задержан".

Погиб пограничник, получивший несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, подтверждает ФСБ. Накануне о гибели пограничника сообщало агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

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Нарушители пытались попасть из России в Украину, минуя погранпункты, следует из заявления ФСБ. Об этом же утром в понедельник сообщал Интерфакс, ссылаясь на человека, знакомого с ситуацией.

Источник агентства при этом уточнял, что в бой с пограничниками, по его данным, вступила "группа вооруженных экстремистов", предположительно, следовавших из одной из стран Ближнего Востока в Европу.

"В заброшенном сарае была обнаружена группа вооруженных мужчин. При попытке выяснить их происхождение злоумышленники оказали ожесточенное сопротивление, завязалась перестрелка", - рассказывал собеседник Интерфакса.

В свою очередь, ТАСС накануне цитировал "Телеграм"-канал "ОПЕР Слил", из рассказа которого следовало, что вооруженные люди якобы перешли границу с территории Украины, возвращались в одну из республик Северного Кавказа из Сирии.

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"Телеграм"-канал в воскресенье также сообщал, что при проверке сарая в окрестностях поселка погиб пограничник-кинолог, один из вооруженных людей подорвал себя гранатой. Однако по версии ФСБ они двигались в обратном направлении - из России в Украину.

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Теги: граница

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