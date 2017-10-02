В Николаевской области разоблачили преступный нафто-картель
2 октября 2017
16:42
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Пограничники Азово-Черноморского регионального управления совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области разоблачили группу лиц, которые незаконно хранили, сбывали и транспортировки нефтепродукты через ряд АЗС на территории Николаевской области.
По данным МВД, на складах в городе Первомайск правоохранители обнаружили и изъяли 138 тонн дизельного топлива и 23 тонны бензина. Предварительная сумма изъятых нефтепродуктов составляет более 4 млн гривен.
Действия злоумышленников подпадают под статью 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».
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