В Николаевской области разоблачили преступный нафто-картель

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области разоблачили группу лиц, которые незаконно хранили, сбывали и транспортировки нефтепродукты через ряд АЗС на территории Николаевской области.

По данным МВД, на складах в городе Первомайск правоохранители обнаружили и изъяли 138 тонн дизельного топлива и 23 тонны бензина. Предварительная сумма изъятых нефтепродуктов составляет более 4 млн гривен.

Действия злоумышленников подпадают под статью 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».