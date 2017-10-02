Российский политолог: "Крымское шампанское" окончательно выдохлось

Следующие президентские выборы в России пройдут в день «присоединения» Крыма. Аннексия украинской территории – сомнительный аргумент для мобилизации электората. Полуостров перестал быть интересен населению России. Теперь он ассоциируется с рутиной, политической суетой и растущими расходами на его содержание, которые перекладывают на плечи рядовых россиян, пишет специально для Крым.Реалии крымский политобозреватель Сергей Стельмах.

Тема аннексии украинского полуострова не станет определяющей на следующих выборах президента России. Такое мнение высказал профессор кафедры сравнительной политологии московской Высшей школы экономики Сергей Медведев.

«Крымское шампанское уже выдохлось. На мой взгляд, на этом строить кампанию никто не будет. Идут репортажи о строительстве моста, о праздновании Дня военно-морского флота, о чем-то еще, но это не более чем ритуальные танцы. Его место позже занял Донбасс, потом Сирия, потом навязчивая дружба с Дональдом Трампом, дальше будет Северная Корея. Пропаганда все время ищет удобные темы для раскрутки. У Крыма в этом смысле привилегий нет, он превратился в нейтральный актив», – отметил эксперт.

Московский ученый точно уловил тенденцию. Очередные президентские выборы в России назначили на день «присоединения» Крыма, но существенного влияния на электорат это событие уже не имеет. Краденый полуостров не интересен населению страны. Эйфория от «Крымнаша» начала угасать после первого года аннексии. Теперь россиян в первую очередь заботят рост цен и бедность, нежели сомнительные геополитические достижения руководства страны. Главный вопрос – что это означает для жителей Крыма? С точки зрения российского политического класса, полуостров перестал быть «сакральной территорией», из которой необходимо слепить некую витрину обновленной России. Упразднение «Крымского федерального округа» ознаменовало конец конфетно-букетного периода между Кремлем и жителями полуострова. Крым постепенно превращается в глухую провинцию, смысл существования которой сводится к содержанию огромной военной базы.

Чем ближе выборы российского президента, тем больше пиара и показухи в Крыму. Обеспечение полуострова, якобы повышение уровня жизни, обновление инфраструктуры, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и рост благосостояния населения существуют только на бумаге и в воображении местных «властей». Формально зарплаты повышаются, но реальные доходы при этом падают. Жизнь на полуострове с момента оккупации заметно ухудшилась, что признают даже самые махровые «российские патриоты» из Севастополя. Протестные настроения в регионе растут, но открыто выступать против «власти» население не рискует. Митинги и пикеты – крайняя мера, и только в случае, если оккупационная «администрация» намеревается отобрать у людей последнее.

Все три года Москва и ее ставленники «развивали» Крым только по телевизору, не решив при этом ни одной из стратегических задач. Воду на полуостров не дали, полноценный энергомост с Кубанью не построили, хваленое российское благоденствие обернулось ростом цен и падением доходов. Достойными заработными окладами могут похвастаться только военные, сотрудники спецслужб, полицейские и руководители в бюджетных организациях. Остальным крымчанам приходится довольствоваться 12-15 тыс. рублей в месяц. И все это на фоне неспособности «властей» обеспечить минимальные бытовые удобства.

Широко разрекламированное обновление технической инфраструктуры оказалось обычной пиар-акцией. На днях российские чиновники сообщили интересную новость: объекты энергомоста, запущенного президентом Владимиром Путиным, функционируют в режиме пуско-наладочных работ. Речь идет о строительстве нескольких подстанций в Крыму и на территории Кубани и прокладке двух высоковольтных линий: по российской территории и на полуострове. В российском министерстве энергетики заверили, что эти объекты полноценно заработают в декабре текущего года. Грубо говоря, ранее через пролив проложили только силовой кабель, с помпой «запустили» его, президент Владимир Путин заявил об «энергетической независимости» территории, в то время как не все технические объекты были готовы к работе. Вполне закономерно, что летом «энергомост» не выдержал высокой нагрузки и сломался. Хотя «власти» убеждали крымчан, что электричества хватает и даже имеются излишки энергии.

С пресловутым Керченским мостом будет тоже самое. Во время сдачи объекта в эксплуатацию устроят грандиозное пиар-шоу. Путин торжественно перережет красную ленту. Кремлевский лидер и назначенные им «власти» Крыма скажут много-много громких слов о «воссоединении» полуострова с Россией, великих достижениях страны-оккупанта, улучшении жизни в республике, падении цен за счет решения транспортной проблемы и тому подобное. Как только отгремит праздничный салют, введут ограничения на проезд по мосту и периодически его будут закрывать на технические работы. Как показывает практика, российские власти не могут довести до ума ни один объект: «энергомост» в Крым, стадион «Зенит-Арена» в Питере или космодром «Восточный», который постоянно сотрясают скандалы. Почему с Керченским мостом все должно быть иначе?

Москва, не имея возможности, обеспечить Крым минимальным благами цивилизации, включит «зомбоящик» на полную громкость. Тему социального благополучия окончательно заменят мобилизационно-патриотической риторикой и культом осажденной крепости. Сытую жизнь крымчанам теперь не обещают. «Кругом враги!» – единственный лозунг, который «власти» могут предложить населению. Если Путин не сможет в очередной раз «продать» электорату Крым, он будет «торговать» политической нестабильностью в Украине, пытаться раскачивать обстановку в Киеве для смены власти. Кремль не может отказаться от темы Донбасса или Сирии. В противном случае придется говорить с населением о состоянии экономики, кризисе в регионах, перспективах повышения пенсионного возраста и прочих непопулярных реформах. Для Владимира Путина, попавшего в «крымский капкан», переход на такие темы означает неминуемую политическую смерть.