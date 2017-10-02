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"Оперативно и жестко". Силы АТО не позволили боевикам диктовать свою волю

2 октября 2017
17:58
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Прес-центр штабу АТО оприлюднив у Фейсбуці зведення про ситуацію у зоні АТО станом на 18.00 2 жовтня 2017 року

«Сьогоднішній день у районі проведення АТО знову продемонстрував, що російсько-окупаційні угруповання не лише не дотримуються мирних домовленостей, а зневажають усі норми міжнародного гуманітарного права.

Так, зранку бойовики били з великокаліберних кулеметів і протитанкових гранатометів по наших позиціях біля Широкиного, Водяного та Павлополя, що на Приморському напрямку. А близько опів на одинадцяту, під час обстрілу опорних пунктів сил АТО в районі Мар’їнки, окупанти вдарили з гранатометів та великокаліберних кулеметів і по житловому сектору цього селища. Внаслідок влучань у цивільну будівлю запалав дах, були пошкоджені вікна та стіни.

На Донецькому напрямку проросійські найманці двічі з кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Майорська. З цієї ж зброї бойовики обстріляли наші укріплення поблизу Пісків і Невельського.

На Луганському напрямку, ночі ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри неподалік Кримського.

Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. На вогневі провокації наші військові 7 разів оперативно і жорстко відповідали противнику. Від початку доби втрат серед українських захисників немає»,- йдеться у зведенні.

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Теги: штаб АТО, антитеррор

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