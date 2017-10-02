Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии

Голова МВС Арсен Аваков провів зустріч з президентом Сенату Австралії Стивом Перрі.

«З президентом Сенату Австралії Стивом Перрі провели зустріч і обговорили участь Австралії в реабілітації наших пораненних воїнів»,- написав політик у Твіттері.