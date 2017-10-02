Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии
2 октября 2017
18:24
621
Голова МВС Арсен Аваков провів зустріч з президентом Сенату Австралії Стивом Перрі.
«З президентом Сенату Австралії Стивом Перрі провели зустріч і обговорили участь Австралії в реабілітації наших пораненних воїнів»,- написав політик у Твіттері.
З президентом Сенату Австралії Стивом Перрі провели зустріч і обговорили участь Австралії в реабілітації наших пораненних воїнів. pic.twitter.com/z4cxONZ4r9— Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2017
Читайте также: Глава МВД рассказал, почему засекречены судебные решения по делу о резонансном убийстве
Теги: аваков, австралия, раненые АТО