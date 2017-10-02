ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
спорт

Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины

2 октября 2017
19:28
592
Поделиться:

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от ближайших матчей отбора на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на пресс-конференции в Харькове поделился ожиданиями от ближайших матчей отбора на ЧМ-2018 против Косова и Хорватии.

- Спасибо, что вы приехали. У нас три новичка – Марлос, Лукьянчук и Пердута. Это хорошо, все рады. Ребята только что приехали, сегодня проведут тренировку. Все нормально. Нас ждут две очень важные игры. От этого будет зависеть то, какое место мы займем в группе. Для нас очень важно занять первое место.

- Как самочувствие Бутко и Ракицкого?

- У Ракицкого есть проблема, сейчас он находится в Киеве. Завтра ему сделают МРТ и дадут точную информацию. Бутко с нами, но сегодня он тренироваться не будет. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Все остальные готовятся. Кучер мне перезвонил сегодня. С ним все нормально, но у него личные проблемы, поэтому в лагерь сборной он прибудет сегодня вечером.

- Что будете делать, чтоб не пропустить?

- У нас хороший подбор квалифицированных игроков. Посмотрим, что скажут врачи насчет Ракицкого. В любом случае, у нас хватает игроков.

Читайте также: Украина потеряла Ракицкого

- С появлением Марлоса тактический арсенал сборной расширился?

- Марлос в таком же положении, как и все игроки. Никаких привилегий ему не будет. Наша задача – не нарушить игровой баланс. Он должен усилить конкуренцию в сборной. Посмотрим, где его лучше использовать. Никаких привилегий никому не будет. Специально никто никого водить в состав не будет.

- Довызов Лукьянчука – это перестраховка? Насколько высоки его шансы сыграть?

- Мы пригласили капитана молодежной сборной, когда узнали о проблемах Ракицкого. Мы следили за его игрой, он – хороший исполнитель. Надеемся, что он нас усилит.

- Впереди две игры, но больше говорят о Хорватии. Не боитесь недооценки Косово?

- У нас будет два финала. Первый финал – это матч с Косово. Это самая важная игра. Чтобы на что-то рассчитывать, нужно ее выиграть. Если кто-то не будет понимать этого, буду требовать еще жестче. Другого выхода нет.

Читайте также: Шевченко вызвал Марлоса в сборную Украины

- Почему сборная готовится именно в Харькове?

- Здесь хорошие условия. Поле рядом, закрытое место. Харьков всегда нас хорошо встречает. Хорошо посещать разные города Украины. И людям приятно, и мы делаем много открытых тренировок. Люди в Украине любят футбол, болеют и переживают за национальную сборную.

- Какое первоочередное задание тренерского штаба на этот сбор?

- Главная задача – восстановить футболистов. Те команды, которые играют в еврокубках, прошли сейчас сложный период. Перелеты, переезды, усталость игроков сказывается. У нас будет одна хорошая подготовительная тренировка, которая покажет, кто в каком состоянии находится. У нас есть определенные тренерские задумки, которые мы сможем применить уже в матче с Косово.

- После отличного матча с Турцией сборная провела блеклый матч с Исландией. С чем было связано то поражение?

- Мы проанализировали наши ошибки, обратили на них внимание. Чтобы улучшить качество игры, нужно обязательно анализировать свои ошибки. Не скажу, что команда провела плохой матч с Исландией. Чтобы в некоторых эпизодах команда отыграла лучше, нам нужно поговорить с ребятами. У нас не было много моментов, но мы контролировали игру, выполняли план на матч. Но две ошибки, которые были допущены, сыграли большую роль.

Читайте также: СМИ: Полузащитник "Шахтера" Марлос сможет выступать за сборную Украины

Только регбийная команда сможет выиграть у исландцев в плане физики, это их стиль. Тактически они, может, не так хорошо подготовлены, но хорошо сбалансированы. У нас был план на игру, но мы где-то провалились.

- Как приняли Марлоса в коллективе? С кем он живет в номере?

- Ребята только собрались. Вокруг Марлоса было много разговоров. Я разговаривал с ребятами. Марлос принял гражданство сам. Это показатель того, что футболист хочет играть за сборную. Его никто не натурализовывал специально. Ему не будет никаких поблажек. Он будет таким же футболистом с такими же шансами, как и все другие. Не знаю, с кем они живет в номере. Кто-то из футболистов живет по отдельности, кто-то вместе.

Источник: football.sport.ua

Читайте также: Шевченко определился с составом сборной на матчи с Хорватией и Косово

Теги: шевченко, сборная

комментарии
главные новости
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)935
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины592
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии667
Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии
Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии620
мнения
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты295
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев691
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы903
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1260
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!886
Язык до Киева доведёт?!
Евгений ЛЕСНОЙ
Язык до Киева доведёт?!810
Хасиды Умань кормят?
Евгений ЛЕСНОЙ
Хасиды Умань кормят?1368
Герои АТО

последние новости
2 октября 2017
22:13
Военэксперт предупредил, чего боится на Донбассе Путин829
22:04
"Тревожный звонок". Путинские вояки на Донбассе готовят Украине новую гадость (фото)
"Тревожный звонок". Путинские вояки на Донбассе готовят Украине новую гадость (фото) 852
21:53
Российский политолог: "Крымское шампанское" окончательно выдохлось658
21:45
Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)
Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)881
21:34
Британская астронавтка: Секс в космосе может сорвать экспедицию на Марс862
21:24
Испытание Каталонией. Портников назвал истины, о которых должны помнить украинцы518
21:12
Российский политолог: Кремль сильно заблуждается1153
20:59
"Хватит от них бегать". Известный астрофизик назвал "дармовой" источник колоссальной энергии 760
20:47
Российский журналист о Донбассе: Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать1066
20:34
Знаменитый американский концерн прислал своих спецов на Харьковский авиазавод1272
20:22
Ученые спустя 60 млн лет разгадали тайну затонувшего континента Земли1007
20:09
Стало известно, когда "сплетут лапти" пророссийскому главе ПАСЕ680
20:04
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)935
19:57
Экс-вице-премьер России: "Возвращение в родную гавань" оказалось для крымчан летальным1562
19:44
Глава МВД рассказал, почему засекречены судебные решения по делу о резонансном убийстве494
19:32
Знаменитый астроном объяснил, почему люди вскоре обнаружат внеземную жизнь996
19:28
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины591
19:19
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии666
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0009620189666748 [2] => 0.054437160491943 )