Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на пресс-конференции в Харькове поделился ожиданиями от ближайших матчей отбора на ЧМ-2018 против Косова и Хорватии.

- Спасибо, что вы приехали. У нас три новичка – Марлос, Лукьянчук и Пердута. Это хорошо, все рады. Ребята только что приехали, сегодня проведут тренировку. Все нормально. Нас ждут две очень важные игры. От этого будет зависеть то, какое место мы займем в группе. Для нас очень важно занять первое место.

- Как самочувствие Бутко и Ракицкого?

- У Ракицкого есть проблема, сейчас он находится в Киеве. Завтра ему сделают МРТ и дадут точную информацию. Бутко с нами, но сегодня он тренироваться не будет. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Все остальные готовятся. Кучер мне перезвонил сегодня. С ним все нормально, но у него личные проблемы, поэтому в лагерь сборной он прибудет сегодня вечером.

- Что будете делать, чтоб не пропустить?

- У нас хороший подбор квалифицированных игроков. Посмотрим, что скажут врачи насчет Ракицкого. В любом случае, у нас хватает игроков.

- С появлением Марлоса тактический арсенал сборной расширился?

- Марлос в таком же положении, как и все игроки. Никаких привилегий ему не будет. Наша задача – не нарушить игровой баланс. Он должен усилить конкуренцию в сборной. Посмотрим, где его лучше использовать. Никаких привилегий никому не будет. Специально никто никого водить в состав не будет.

- Довызов Лукьянчука – это перестраховка? Насколько высоки его шансы сыграть?

- Мы пригласили капитана молодежной сборной, когда узнали о проблемах Ракицкого. Мы следили за его игрой, он – хороший исполнитель. Надеемся, что он нас усилит.

- Впереди две игры, но больше говорят о Хорватии. Не боитесь недооценки Косово?

- У нас будет два финала. Первый финал – это матч с Косово. Это самая важная игра. Чтобы на что-то рассчитывать, нужно ее выиграть. Если кто-то не будет понимать этого, буду требовать еще жестче. Другого выхода нет.

- Почему сборная готовится именно в Харькове?

- Здесь хорошие условия. Поле рядом, закрытое место. Харьков всегда нас хорошо встречает. Хорошо посещать разные города Украины. И людям приятно, и мы делаем много открытых тренировок. Люди в Украине любят футбол, болеют и переживают за национальную сборную.

- Какое первоочередное задание тренерского штаба на этот сбор?

- Главная задача – восстановить футболистов. Те команды, которые играют в еврокубках, прошли сейчас сложный период. Перелеты, переезды, усталость игроков сказывается. У нас будет одна хорошая подготовительная тренировка, которая покажет, кто в каком состоянии находится. У нас есть определенные тренерские задумки, которые мы сможем применить уже в матче с Косово.

- После отличного матча с Турцией сборная провела блеклый матч с Исландией. С чем было связано то поражение?

- Мы проанализировали наши ошибки, обратили на них внимание. Чтобы улучшить качество игры, нужно обязательно анализировать свои ошибки. Не скажу, что команда провела плохой матч с Исландией. Чтобы в некоторых эпизодах команда отыграла лучше, нам нужно поговорить с ребятами. У нас не было много моментов, но мы контролировали игру, выполняли план на матч. Но две ошибки, которые были допущены, сыграли большую роль.

Только регбийная команда сможет выиграть у исландцев в плане физики, это их стиль. Тактически они, может, не так хорошо подготовлены, но хорошо сбалансированы. У нас был план на игру, но мы где-то провалились.

- Как приняли Марлоса в коллективе? С кем он живет в номере?

- Ребята только собрались. Вокруг Марлоса было много разговоров. Я разговаривал с ребятами. Марлос принял гражданство сам. Это показатель того, что футболист хочет играть за сборную. Его никто не натурализовывал специально. Ему не будет никаких поблажек. Он будет таким же футболистом с такими же шансами, как и все другие. Не знаю, с кем они живет в номере. Кто-то из футболистов живет по отдельности, кто-то вместе.

Источник: football.sport.ua