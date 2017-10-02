Британская астронавтка: Секс в космосе может сорвать экспедицию на Марс

Несколько лет полета и исследований Красной планеты могут в пух и прах рассорить самую стойкую команду землян, полагает женщина знакомая с проблемой долгого пребывания группы людей в тесном и замкнутом пространстве

Британская астронавтка Хелен Шарман заявила, что секс ставит под угрозу всю операцию по колонизации Марса, поэтому экипаж должен состоять исключительно из космонавтов одного пола, сообщают Нескучные новости со ссылкой на издание “Sun”.

По ее мнению, мужчины и женщины, находясь длительное время в изоляции непременно начнут спать друг с другом. А это в свою очередь приведет к конфликтам и нежелательным беременностям.

Ссылаясь на неопубликованный отчет НАСА, Хелен отметила, что последствия возможных половых контактов в космосе для человека на данный момент практически не изучены и роды на космических кораблях еще никто не принимал. Именно поэтому состав будущих колонистов должен состоять исключительно из одних мужчин или женщин. При этом астронавт отдает предпочтение к прекрасному полу.

В качестве аргумента Хелен привела статистику показывающую, что среди женского космического экипажа конфликты возникают гораздо реже, тогда как мужчины всегда находят причины для разногласий.

Хелен Шарман – первый астронавт Великобритании.18 мая 1991 года она совершила космический полет на орбитальную станцию “Мир”.