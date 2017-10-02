Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)

Коммунисты (как бы они не были раскрашены, оголублены, обукраинены или осердечены) за всю избирательную историю Украины так приучили народ продаваться, что жители Донбасса до сих пор не видят вины или проблемы в том, что они продали мир, жизнь, Украину даже не за деньги, а иллюзорные обещания, которые в большинстве своем сами себе и придумывали, пишет для «Информсопротивления» письменниця, блогер, юрист Олена Степова.

Гречка - до сих пор двигатель общественного настроения на Донбассе. Но, на Донбассе ли?! Человек-совок равномерно распределен по всей стране, от Востока до Запада. И "выбирают" до сих пор в ВРУ за лозунги, обещания, сотрясения воздуха и гречку. И эта одна из важных проблем нашего общества, пишет Олена Степова для ИС.

Раздача гречки стала культовой избирательной дрессурой и дала свои плоды. Активно используют метод кнута и пряника, и террористы ОРДиЛО.

В качестве кнута - голод, безработица, комендантский час. В качестве пряника - раздача гуманитарки.

И, что самое страшное, жители Донбасса, та часть, которая имела и имеет пророссийское или антиукраинское настроение, до сих пор не понимают, что они сделали. До сих пор ненавидят нас за то, что мы не понимаем их светлых порывов "мы просто хотели, как лучше", "нам же Россия обещала", ставшие питательной средой для войны. В их головы не укладывается, что они, манкурты и коллаборанты, предатели Родины. Они просто хотели, как лучше. Они просто были против Порошенко. Они просто были против украинского. Они просто были за Россию.

Если ты недоволен жизнью, законами, порядком и страной, это не дает повода поднимать над городом флаг другой страны. Уезжай! Ведь миллионы людей мигрируют по миру в поисках лучшей жизни. Меняй власть и становись тем, лучшим, к чему ты стремишься. Подавай пример остальным! Меняй себя, город, мир, убирая мусор, сажая деревья и цветы, сажая коррупционеров и казнокрадов, но не продавай свою землю оккупантам в обмен на гречку. Мне жаль, что обнуление морали на Донбассе настолько глубоко, что земляки не понимают этих прописных истин.

Им нужен царь. Хороший царь, чтобы бил и журил, но давал хоть что-то бесплатное. И они будут терпеть.

В ОРДиЛО третий год идет массовое пополнение террористических организаций, мирных организаций, общественных организаций. В ОРЛО это "Мир Луганщине", в ОРДО "Донецкая республика". Массовость вступающих достигает до 600 человек в день.

Причин для такой гражданской активности много. Террористы, записывая всех граждан ОРДиЛО в террористические формирования, стараются спрятаться в массовости. Это сделано под требования РФ провести на Донбассе всеобщую амнистию. Мол, как судить народ, если люди 100% поднялись против власти. Это во власти что-то не так, если народ массово бунтует против нее.

Идет подготовка ОРДиЛО к реинтеграции в Украину. Идет подготовка ОРДиЛО к выборам. И участвовать в них будут террористы и террористические формирования, замаскированные под партии и политические организации. Долгосрочный проект России по одонбасиванию Украины проходит все запланированные стадии.

Всеобщая амнистия, как принуждение к миру. Массовость вступления людей в террористические формирования, как манипулятивное обнуление социума - здесь все против Украины и украинской власти, здесь все за представителей "республик".

Политологи и социологи Украины, реинтеграторы и махинаторы, считающие, что реинтеграция, это всего лишь поднятие государственного флага над деоккупированными областями, не берут во внимание факторы изменения социума, высокой асоциальности жителей Донбасса и деструктивных влияний России на сознание населения оккупированных территорий. Это всего лишь проигрыш. Не видеть проблемы, еще не значит, что ее нет.

Массовое вступление населения в террористические формирования и безнаказанность за это, всеобщая амнистия, участие в выборах представителей "Мира Луганщины" и "Донецкой республики", "Молодой гвардии", Юнармии", и других террористических формирований, повлечет масштабные изменения в социуме. "Мы добились", "мы додавили укропов", "укропы будут играть по русским правилам", "на выборах мы не дадим шанса ни одной укропской партии", "после реинтеграции мы покажем укропам, что такое террор", - уже сейчас именно так реагируют соцсети оккупированных городов на политический разворот "новороссии" в сторону реинтеграции в Украину. Сомнений, как видите, у населения нет. Они знают, что Донбасс - это Украина и им придется "вернутся". Но, месть, жажда крови, ненависть, внушенная необходимость сатисфакции, безнаказанность, породили у "народа Донбасса" массовое желание, используя выборы и общественные организации, созданные в ОРДиЛО за время оккупации реваншировать.

И это произойдет! Руссколюбные шовинисты, террористы с кровью на руках, мирные граждане, с кровью на совести - ведь они стали катализатором войны, выходя на антиукраинские митинги и призывая русские войска - украинофобы, царевы, бондаренки, азировы, курченеко, ахметовы и другие рего-комми, получат карт-бланш на Донбассе во время выборов. А террористы, получив амнистию, а мирные зазывальщики Путина, ощутив безнаказанность, будут строить свой мир, мир в Украине без Украины. Да, именно так сейчас они оговаривают свою победу. "Мы - украинцы, просто власть Порошенко нас не поняла и кинула против нас войска, а мы за Украину, но без украинцев" - пишут в соцсетях "республиканцы".

Что не удастся протолкнуть политически, купят гречкой. Донбасс так и не научился отделять зерна от плевел и любить не только себя, но и окружающих, включая Родину. Да, и Украина для большинства живущих там, всего лишь место обитания, но никак не "ненька". Чужаки!

И Захарченко-Плотницкие для них не террористы, а местная власть, герои, выступившие против "хунты". И русские войска-ихтамнет, все еще "освободители". И продаются, легко, непринужденно, ведь будет амнистия, время все спишет, война все скроет, что нам было делать, вы нас бросили, мы были в оккупации, нам было страшно…да, мало ли какие оправдания выскажут гречкоеды.

"Что здесь такого, - недоумевают они, в ответ на претензии проукраинско настроенной части Донбасса, - мы просто написали заявление и взяли продукты, это ведь не в ополчение вступить, мы оружие в руках не держали".

Да, вот только позиция Донбасса на март 2014 года, определялась картинкой массовости. И Славянск выбрали для захвата из-за массовой поддержки террористов, как властью города, так и населением.

Россия снова готовит миру картинку "здесь все" для манипуляций, продавливания всеобщей амнистии боевикам и выборов по их сценарию, - это заявление проукраинской части Донбасса, которую никто не слышит, ни здесь, ни там.

В Дебальцево за вступление в запрещенную в Украине партийную организацию "Донецкая Республика" оккупированной территории выдают продуктовые наборы и люди толпятся в очереди, чтобы в очередной раз продать Родину.

На фото 1 – состав продуктового набора, выданного на днях дебальцевским железнодорожникам, которые решились вступить в сепаратистскую организацию. В пакетах были обнаружены сосательная карамель, чай, кофе, печенье, сгущенка, подсолнечное масло, тушенка, зеленый горошек, макароны и крупы украинского производства (!). Это вообще вызывает удивление.

Как изготовленные в Харькове продукты, предоставленные фондом Захарченко для членов партийно-террористической организации "Донецкая республика", попали на оккупированную Россией территорию, где блокада, где все украинское запрещено?

Есть еще один вопрос: как блокадники с украинской стороны умудряются не замечать фуры фонда Ахметова, которые снова зачастили в ОРДО?

Реинтеграция по-данецки, или одонбасивание Украины по-масковски - уже сейчас отчетливо слышны первые такты разыгрываемой пьесы для русских "Искандеров".

На фото 2 - распиленное "русским миром" на металл ремонтно-экипировочное депо в Донецке.

И, видя то, во что русявые превратили некогда цветущий край, "народ Донбасса" все равно готов продаваться. За гречку, сечку и леденец!