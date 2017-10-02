"Тревожный звонок". Путинские вояки на Донбассе готовят Украине новую гадость (фото)

Боец украинской разведки, который вел наблюдение за позициями российских оккупационных войск на Донбассе, снял одного из наемников РФ в современной пиксельной униформе ВСУ.

Об этом у себя в Facebook рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Тревожный звонок. Украинская форма на боевиках. Российский наемник в украинском "пикселе" обустраивает блиндаж, и не знает, что он под прицелом украинского разведчика. И хорошо, что украинец нажал не крючок, а на кнопку "REC", - написал он, опубликовав соответствующий снимок.

При этом он отметил, что завладеть украинской формой легальным способом оккупанты не могли.

"Конечно, кто-то скажет, что боевик пошел в "военторг" и купил украинскую форму. За тысячу сто гривен. Почему бы и нет? Только "военторг" - на нашей стороне. Новый "пиксель" появился в войсках после начала войны, в четырнадцатом году, и на ту сторону мог попасть только контрабандой", - отметил журналист.

В свою очередь сам разведчик, который сделал фото, рассказал о двух версиях, зачем наемник надел форму ВСУ.

"Возможно, наемники готовятся к провокациям против ОБСЕ, а, возможно, и применять террор к местному населению, чтобы обвинить в нем украинских солдат. Тактика, которую использовали спецотряды НКВД для дискредитации УПА", - пояснил он.

Кроме того, по словам Цаплиенко, снимок был сделан там, "где взорвалась машина с наблюдателями ОБСЕ, и где заблудился российский "потеряшка" Виктор Агеев...", - добавил он.