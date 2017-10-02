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политика

Военэксперт предупредил, чего боится на Донбассе Путин

2 октября 2017
22:13
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Президент России Владимир Путин боится начала наступления украинских военных на Донбассе.

Об этом в своей колонке на "Апострофе" написал военный обозреватель Юрий Карин.

По его словам, Россия специально перебросила на Донбасс танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, другую технику "в количестве, соизмеримом тысячами и сотнями", и около 11 тысяч военных, чтобы сделать невозможным наступление ВСУ.

"Столько сил сюда согнано, чтобы законсервировать конфликт и держать Украину на коротком поводке. Без интеграции и без развития. Путин думает, что, напичкав Донбасс техникой и вооружением, он удержит территорию. Еще одна причина такой "железной насыщенности" - паническая фобия Кремля, что наши войска пойдут в наступление и погонят это подобие войска в сторону российской границы", - отметил Карин.

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Теги: АТО, путин

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