Экс-министру обороны Украины сообщили о подозрении в препятствовании акциям на Майдане

Бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву сообщено о подозрении в содействии правоохранительным органам в препятствовании протестным акциям в Киеве в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос УНН.

"Следователями управления специальных расследований Департамента специальных расследований ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в котором осуществлено сообщение о подозрении бывшему министру обороны Украины Лебедеву П. по ч.1 ст.255 УК Украины в том, что он, находясь в составе преступной организации под руководством бывшего Президента Украины Януковича В.Ф., используя служебное положение, способствовал работникам правоохранительных органов в противодействии акциям протеста, которые проходили в Киеве в период ноябрь 2013 - февраль 2014 года", - говорится в ответе на запрос.

При этом в ГПУ добавили, что в связи с тем, что местонахождение подозреваемого П.Лебедева не установлено, он объявлен в розыск.

Отметим, Павел Лебедев был министром обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. До этого - народный депутат Украины от г.Севастополь.

27 февраля 2014 года по решению Верховной Рады Украины был отправлен в отставку. Однако еще до своей отставки 21 февраля покинул Киев, выехав в г.Севастополь.