В Харьковском аэропорту существенно вырос пассажиропоток

По сравнению с аналогичным периодом — тремя кварталами 2016 года — он вырос на 39%, с 442,3 тысяч пассажиров. Самыми популярными направлениями стали рейсы в Стамбул, Анталию, Киев, Шарм-Эль-Шейх, Варшаву, Тель-Авив и Минск

Если говорить о последнем месяце третьего квартала — сентябре, то в этот период пассажиропоток составил 79,1 тысячу человек. Это на 26% выше, чем в сентябре 2016 года, когда показатель равнялся 62,9 тысячам. Рост связан, прежде всего, с увеличением частоты рейсов в Варшаву и Тель-Авив, а также новыми сезонными направлениями. Кроме того, мы наблюдаем увеличение загрузки на всех остальных рейсах.

В сентябре доля пассажиропотока на международных рейсах составила 80%, на внутренних — 20%.

Сейчас аэропорт активно готовится к зимнему сезону. В расписании уже появились чартерные рейсы в Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Киттилю (Финляндия). Зимние туры с вылетом из Харькова активно продаются в турагентствах города. И мы также ожидаем запуска интересных зимних направлений. Например, как и в прошлом году, туроператор HKS-Group планирует организовать для любителей горнолыжного отдыха серию новогодних чартерных рейсов в Марибор (Словения).