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В Киеве киберполиция задержала группу, занимавшуюся распространением детской порнографии (фото)

3 октября 2017
11:43
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Распространением запрещенного видео в Интернете мужчины занимались больше года. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, работники столичного управления Департамента киберполиции совместно со следователями Голосеевского управления полиции провели санкционированные обыски в помещениях трех местных жителей, которые подозреваются в распространении детской порнографии.

Как сообщил начальник киевского управления департамента киберполиции Сергей Крапива, правоохранителям стало известно, что запрещенный контент киевляне распространяли со своих домашних компьютеров через пиринговые сети в Интернете. Их деятельность продолжалась более года. В настоящее время полицейские обнаружили более одного терабайта видео детской порнографии.

"Мужчины - жители Голосеевского района столицы, 30-ти, 35-ти и 50-ти лет, нам объяснили, что распространением занимались исключительно с целью поддержания позитивной статистики загрузок и отгрузок файлов в соответствующих сетях в Интернете. И даже когда мы проводили обыски, один из фигурантов пытался удалить видео с компьютера и скрыть преступление, но мы помешали и изъятые доказательства присоединили к уголовному производства", - отметил Крапива.

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Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленники распространяли запрещенный контент. Это - три системных блока и два жестких диска, которые направили на экспертизу.

Начальник киберполиции Киева отметил, что в работе по выявлению подобных фактов столичная киберполиция сотрудничает с правоохранительными органами США и Великобритании.

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liga.net

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Теги: киберполиция, порнография

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