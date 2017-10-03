Стало известно, куда хотят уехать украинцы

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года (есть в распоряжении "Главное"), 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% - не определились с ответом. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%). Больше всего тех, кто хотел бы сменить место жительства среди жителей Запада (41%). На Юге таких 34%, в Центре - 33%, на Востоке - 33%. Среди молодежи (18-35 лет) количество тех, кто желает переехать на постоянное место жительства за границу, – 54%. Зато среди старшего поколения таких всего 19%. Несколько больше тех, кто выражает желание эмигрировать среди лиц с высшим образованием и более высокими доходами. Вместе с тем следует обратить внимание, что среди тех, кто работал за рубежом, количество потенциальных мигрантов меньше, чем среди тех, кто только желает найти работу за рубежом.

Чаще всего среди причин, побуждающих респондентов думать об эмиграции, называли надежду получить лучшие условия для жизни (64%). Желание обеспечить лучшее будущее для детей как причину переехать в другую страну называли 34%, отсутствие достойной работы в Украине - 23%, желание получить лучшее образование - 12%. Менее 10% указали причинами отсутствие безопасности в Украине, возможность получить лучшее медобслуживание, лучшие условия ведения бизнеса, желание самореализации, семейные обстоятельства. В виду ценностного конфликта и политических преследований желающих выехать не более 1% опрошенных. Получение лучших условий жизни в качестве причины возможной эмиграции чаще всего называли на Востоке страны, желание обеспечить будущее детей - на Юге, отсутствие достойной работы - на Западе. Молодежь несколько чаще других называет причинами желания эмигрировать отсутствие работы и возможности для самореализации, старшие - ощущение опасности и лучшую медицину.

44% опрошенных изъявили желание работать / получить работу за границей. В региональном разрезе в этом вопросе разница несущественна. В то же время заметна существенная разница в возрастных категориях: среди молодежи желающих получить работу за границей 68%, среди лиц среднего возраста - таких 52%, а среди старших - только 20%.

Основной мотивацией в желании работать за границей респонденты чаще всего называли высокий уровень зарплаты в других странах (72%). Лучшие условия труда, желание заработать на жилье (обучение детей, лечение родственников и т.п.), реализацию как профессионалов, высокое качество социальной защиты в качестве причин своего желания получить работу за границей называли от 16 до 20% опрошенных. По 7% причинами определили возможность открыть собственное дело и желание получить опыт работы в международных компаниях.

Молодежь больше других хочет получить работу в силу желания реализации в качестве специалиста и получения опыта в международных компаниях, старшие – в виду лучшей социальной защиты за рубежом. Интересно, что те, кто только желает работать за рубежом чаще тех, кто уже там работал, причиной своего желания получить работу в других странах называли уровень зарплаты. Зато те, кто уже работал за границей, чаще указывали в качестве причины лучшие условия труда.

Чаще всего среди стран, в которых бы хотели работать респонденты, которые выразили желание получить работу за границей, называли Германию (37%). В Польше хотели бы работать 26%, США - 22%, Канаде - 21%, Чехии - 16%, Италии - 15%, Великобритании - 14%, Франции или Швеции - по 12%, Израиле - 11%, Испании - 9% , Нидерландах - 7%, России - 6%. В других странах хотели бы работать меньше 5% опрошенных. Германию, США, Чехию и Великобританию как желаемые страны для работы чаще других выбирали жители Запада, Россию - опрошенные на Востоке.

44% опрошенных заявили, что не имеют вообще никаких шансов поехать в будущем на работу за границу. 30% оценили свои шансы получить работу за границей как незначительные, 17% - как значительные. Оптимистично свои перспективы получить работу в других странах оценивает молодежь (32% говорят о значительных шансах, еще 41% - незначительных). Среди респондентов среднего возраста 15% говорят о значительных шансах получить работу за границей, еще 37% - незначительных. Самые старшие менее оптимистичны в своих оценках шансов работать в других странах (5% и 17%).

Среди опрошенных только 14% заявили, что ранее уже работали за границей, 86% - не работали. Больше всего таких среди жителей Запада, лиц с высшим образованием, обеспеченных и самозанятых или работающих на частных предприятиях.

65% опрошенных сказали, что однозначно или скорее вернулись бы в Украину, если бы имели постоянную работу за границей, не вернулись бы 23%, еще 12% не ответили на этот вопрос. Меньше всего тех, кто заявил, что не вернулся бы в Украину, среди жителей Запада (17%), больше всего - среди жителей Востока и Юга (по 27%). В Центре таких - 23%.

33% опрошенных сказали, что уже интересовались возможностями трудоустройства за рубежом, 67% - не интересовались. Больше заинтересованных на Западе (41%), среди лиц с высшим образованием, молодых, работающих на частных предприятиях, самозанятых и обеспеченных.

64% опрошенных, которые интересовались такой информацией, получали ее от родственников, друзей и сотрудников (64%). С помощью сети Интернет получали информацию 40%, через знакомых - 37%, из рекламных объявлений в СМИ - 12%, от организаций по трудоустройству за рубежом - 13%.

46% всех опрошенных считают, что информации о возможностях и правилах трудоустройства за рубежом достаточно, 37% - что ее мало. Жители Запада, молодежь, те, что работали за рубежом, обеспеченные - чаще других считают, что информации о возможностях и правилах трудоустройства за рубежом достаточно.

52% респондентов заявили, что хотели бы получать больше информации о возможностях и правилах трудоустройства за рубежом, 40% сказали, что не хотели бы. Молодежь, жители Центра и Запада, жители городов, желающие работать за границей, лица с высшим образованием и обеспеченные чаще других заявляли, что хотели бы получать больше подобной информации.

55% опрошенных сказали, что среди их знакомых есть те, чьи дети учатся за рубежом. 45% сказали, что среди их близких таких лиц нет. Несколько больше тех, кто заявил, что знает людей, дети которых учатся за границей, на Западе, в городах и среди молодежи.

70% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей, 20% имеют противоположное мнение. На Западе, в Центре и на Юге таких респондентов более 70%, на Востоке - 59%. Чем моложе респонденты, чем выше их уровень образования и чем больше они обеспечены, тем больше среди них тех, кто хотел бы, чтобы их дети или внуки учились за рубежом.

Среди тех, кто выразил такое желание, чаще всего выбирали Германию (34%) как желаемую страну для обучения детей и внуков. Великобританию выбрали 29%, США - 25%, Польшу 24%, Канаду - 17%, Францию - 12%, Чехию и Швецию - по 10%, Италию - 7%, Нидерланды и Испанию - по 5%, Россию - 4%. Словакию, Венгрию, Литву, Португалию и Румынию выбрали 1-2%.

55% опрошенных заявили, что лично заинтересованы в начале работы безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. 38% сказали, что не заинтересованы, еще 7% не дали ответа на этот вопрос. Больше заинтересованных в «безвизе» на Западе (72%), меньше всего - на Востоке (40%). Молодежь, лица с высшим образованием, обеспеченные более заинтересованы в начале работы безвизового режима с ЕС чем другие категории.

52% респондентов заявили, что введение безвизового режима будет иметь положительные последствия для Украины. 17% сказали, что это решение не будет иметь никаких последствий, 18% сказали, что оно приведет к негативу. Опять же, более оптимистично оценивают последствия введения безвизового режима жители Запада (68%). В Центре таких 53%, на Востоке и Юге около 40%. Молодежь, более обеспеченные и лица с высшим образованием также более оптимистично смотрят на перспективы «безвиза», чем другие.

В то же время, 80% опрошенных утверждают, что безвизовый режим с ЕС приведет к увеличению выезда из Украины трудоспособного населения, лишь 13% имеют противоположное мнение.

Также почти три четверти респондентов убеждены, то упрощение Польшей и Венгрией условий для трудоустройства украинцев является скорее шагом для улучшения экономики этих стран, чем дружеским шагом навстречу Украине.

54% опрошенных утверждают, что для трудоустройства за рубежом нужна рабочая виза. Зато 29% имеют противоположное мнение, 17% не дали ответа.

Две трети опрошенных заявили, что не хотели бы иметь двойное гражданство, 35% сказали, что хотели бы иметь второй паспорт. Чаще всего такое желание высказывали на Юге, молодежь, работающие и обеспеченные. Среди стран, гражданство которых хотели бы иметь, респонденты, которые его хотят иметь, выбирали страны ЕС (42%). 18% хотели бы иметь гражданство США, 15% - Канады, 12% - России. Гражданство страны ЕС хотели бы иметь одинаково жители западных, центральных и южных макрорегионов (около 40%), несколько меньше - восточных (31%). Гражданство США больше других хотели бы иметь жители Запада, гражданство России - Востока.