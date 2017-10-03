Умер всемирно известный рок-музыкант

В США в возрасте 66 лет скончался Том Петти. Знаменитый рок-музыкант умер вечером 2 октября в университетской клинике Лос-Анджелеса в результате остановки сердца, сообщила его представитель Карла Сакс.

По словам родных покойного, остановка сердца произошла, когда музыкант находился у себя дома в Малибу. Его отвезли в клинику, но оживить его не удалось, и он "мирно умер в окружении семьи, товарищей по группе и друзей", говорится в заявлении родственников. Ранее некоторые СМИ уже сообщили о смерти Петти, но это известие было опровергнуто дочерью музыканта.

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой The Heartbreakers. Он выпустил целый ряд хитов, получивших всемирную известность, в том числе "Free Fallin", "Refugee" и "American Girl". В 2002 году группа Петти вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.

Недавно Петти и The Heartbeakers завершили турне по случаю 40-летия существования группы, и музыкант дал понять, что этот тур будет последним. "Я думаю, это может быть последнее турне по стране. Нам всем уже под семьдесят. У меня теперь есть внучка, которую я хочу видеть как можно чаще. Из-за нынешнего тура я буду находиться вдали от дома четыре месяца", - сказал Петти в интервью журналу The Rolling Stone в 2016 году.