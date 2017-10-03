Киев разрешил убить 160 лосей

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил о разрешении охотникам на отстрел в этом году 160 лосей в Украине. Об этом министр написал на странице в Facebook .

«По результатам все же достаточно конструктивного диалога на уровне двух министерств (агрополитики и экологии и природных ресурсов) согласованы лимиты на отстрел 160 особей лося. Это вдвое меньше, чем предлагали охотники. Я понимаю и разделяю шквал эмоций, поверьте, но как чиновник также не мог не считаться с позицией представителей охотничьей отрасли относительно угроз ее развала в случае, если сезон охоты не будет проведено вообще», - сообщил Семерак.

По его словам, он предлагает провести исследования, чтобы проанализировать текущую ситуацией с популяцией лося в Украине.

«Если количество этих животных критически мало, и это подтвердится, то мы снова вернемся к введению запрета охотиться. Ученые считают, что лучшим временем для осуществления таких исследований является зима. Весной будем иметь научно обоснованные результаты», - добавил министр.

В Украине 3 февраля вступил в силу мораторий на отстрел лосей сроком на 25 лет. Позже в Минэкологии заявили о намерении провести учет популяции лося в Украине и обратиться к Нацкомиссии по вопросам Красной книги о возможности внесения лося в перечень охраняемых видов. В то же время 6 сентября во зданием Кабмина собрались охотники и представители охотничьих хозяйств с требованием снять запрет, чтобы не ставить под угрозу существование охотничьего отрасли.