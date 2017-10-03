В МО показали, как черниговские пехотинцы умеют форсировать водные преграды (фото)
3 октября 2017
11:57
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На Чернігівщині піхотні підрозділи відпрацювали форсування водної перешкоди
В рамках підготовки до проведення бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою підрозділи 11 окремої механізованої бригади оперативного командування “Північ” провели форсування водної перешкоди.
Висування у похідному порядку, бойове розгортання та форсування с ходу одного з протоків річка Десна, закріплення на зайнятому рубежі та продовження ведення бойових дій, – саме за таким сценарієм три піхотні батальйоні здійснювали військові маневри на Чернігівщині.
Форсування водної перешкоди є одним із багатьох етапів бригадних тактичних навчань 11 бригади, які незабаром відбудуться.
Варто зазначити, що військові навчання відбудуться із застосуванням бойової армійської авіації.
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Теги: армия