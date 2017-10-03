Фанаты "Легии" избили футболистов после поражения в важном матче

На игроков варшавской «Легии» напали болельщики. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Команда в матче чемпионата Польши проиграла принципиальному сопернику «Леху» из Познани – 0:3. Когда футболисты «Легии» вышли со стадиона к припаркованному автобусу, то увидели, что их ждут примерно 50 ультрас.

Лидер хулиганов по кличке Старух позвал тренера и пригласил игроков на разговор. Футболисты решили, что просто выслушают неприятные вещи, но фанаты сразу набросились на них. Они били игроков по затылкам и давали им пощечины так, чтобы не нанести травмы. В потасовке досталось даже клубной легенде и помощнику тренера Александару Вуковичу.

Драка продолжалась примерно 10 минут. После избиения хулиганы сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придем снова».

Клуб проводит внутреннее расследование, почему в инцидент не вмешалась служба охраны, а также как болельщики оказались на парковке стадиона.