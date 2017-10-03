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Давка и паника: что случилось в Лас-Вегасе

3 октября 2017
12:47
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64-летний Стивен Паддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри в Лас-Вегасе. По последним данным, более 50 человек погибли, более 400 человек ранены. По числу жертв эта стрельба стала самой крупной в истории США.

Свои соболезнования в связи с трагедией высказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Теги: сша

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