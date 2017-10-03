Давка и паника: что случилось в Лас-Вегасе
3 октября 2017
12:47
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64-летний Стивен Паддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри в Лас-Вегасе. По последним данным, более 50 человек погибли, более 400 человек ранены. По числу жертв эта стрельба стала самой крупной в истории США.
Свои соболезнования в связи с трагедией высказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Понимаем ли мы до конца ту трагедию, что произошла в США? Это цивилизационная грусть для всех нас.. Співчуваємо американському народу.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2017
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