Давка и паника: что случилось в Лас-Вегасе

64-летний Стивен Паддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри в Лас-Вегасе. По последним данным, более 50 человек погибли, более 400 человек ранены. По числу жертв эта стрельба стала самой крупной в истории США.

Свои соболезнования в связи с трагедией высказал глава МВД Украины Арсен Аваков.