Tesla не справилась с планом выпуска Model 3

Tesla Inc. в третьем квартале значительно отстала от плановых показателей производства дебютного массового электромобиля Model 3: фактически компания выпустила всего 360 автомобилей вместо предполагавшихся более 1,5 тыс.

"Объемы производства Model 3 были ниже ожиданий из-за узких мест производства, - говорится в сообщении Tesla. - Хотя подавляющее большинство производственных подсистем на заводе в Калифорнии и на невадской Gigafactory могут работать с более высокой загрузкой, ввод в эксплуатацию некоторых из них занял больше времени, чем ожидалось".

Клиентам в июле-сентябре были переданы всего 220 новых седанов.

При этом компания подчеркнула, что проблем с компонентами или логистической цепочкой нет.

Model 3 была запущена в июле, владельцем первого сошедшего с конвейера электромобиля этой модели стал глава Tesla Илон Маск. В августе компания планировала выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре - около 1,5 тыс., к концу года производство должно было достигнуть 5 тыс. машин в неделю.

Цена четырехдверного электромобиля Model 3 в базовой комплектации составляет $35 тыс., что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla.

К началу августа число заявок на Model 3 достигло 455 тыс.

В общей сложности Tesla поставила в III квартале 26 тыс. 150 автомобилей всех моделей при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на уровне менее 26 тыс.

Интерфакс-Украина