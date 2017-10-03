Аваков: 60% украинцев доверяют патрульной полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что более половины украинцев доверяют патрульной полиции. Об этом он сказал в ходе брифинга в Сумах, открывая новый сервисный центр, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"После ГАИ мы имеем значительно лучшие показатели. Об этом свидетельствует социология, когда доверие к патрульной полиции сейчас на уровне 60%. Не все у них там тоже хорошо, как не все хорошо все еще в нашей системе сервисных центров, еще существуют старые МРЭО. До конца года Служба сервисных центров откроет 50 обновленных центров по новой технологии, и мы постоянно добавляем сюда новые услуги и новое качество", - сказал министр.

Патрульная полиция начала работать в Украине в начале июля 2015 года. Первым городом, в котором началось патрулирование по новой системе, стала столица, затем - Львов и Одесса. Новая структура пришла на смену старой Госавтоинспекции.