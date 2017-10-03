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спорт

Луценко пообещал отобрать "Металлист" у Курченко

3 октября 2017
13:07
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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что харьковский футбольный клуб «Металлист» будет возвращен в собственность государства.

«Мы с гордостью можем сообщить, что футбольный клуб «Металлист» будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам», - цитирует Луценко Sport.ua.

Как рассказал министр юстиции Павел Петренко, возврат клуба стал возможен благодаря принятому закону о спецконфискации. При этом чиновник не уточнил, о каких конкретно объектах и строениях идет речь.

«Я хочу поблагодарить прокуратура и прокурора за то, что они смогли добиться справедливости. Органы юстиции обеспечат процедуру возврата в государственную собственность данного объекта», - добавил Петренко.

9 июня Хозяйственный суд Харьковской области начал рассматривать дело о банкротстве футбольного клуба «Металлист», который беглый олигарх Сергей Курченко купил в конце 2012 года. А 20 сентября у Госпрома напротив входа в Хозяйственный суд собрались местные ультрас, активисты организации «Справедливий суд» и родители маленьких футболистов вместе с детьми. В этот день суд должен был назначить арбитражного управляющего имуществом «Металлиста».

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Теги: металлист, гпу

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