Ученые сообщили о катастрофе при "рождении" нашей планеты

Ученые заявили о том, что нехватку "средних" металлов, таких как свинец, индий или цинк, в составе Земли можно объяснить тем, что они испарились с молодой расплавленной планеты после столкновений с другими объектами. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые провели лабораторный эксперимент, имитировав состав и условия ранней раскаленной Земли, – включая почти полное отсутствие свободного кислорода и температуру выше 2300 °С. После пребывания в такой печи образцы затвердели, а проведенный анализ их состава показал действительную потерю цинка, свинца и других элементов, которых "не хватает" на планете.

"Наши эксперименты указывают, что характер испарения летучих элементов с Земли определялся реакциями между веществом расплавленной породы и бедной кислородом атмосферой. Такие реакции могли происходить, если с ней сталкивались планетезимали, или когда произошло гигантское столкновение, создавшее Луну и, видимо, вызвавшее повсеместное расплавление нашей планеты", - заявил один из исследователей Бернард Вуд.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм.

Источник: ЗН