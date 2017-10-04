В роддоме Самарканда пытались сжечь абортированные плоды, зачатые в результате инцеста

В Самаркандском областном суде по уголовным делам рассматриваются дела двух врачей, которые обвиняются «в проведении незаконных абортов» и «попытке сжечь абортированные плоды в муфельной печи роддома». Во время очередного процесса стало известно о том, что два из четырех абортированных плодов были зачаты в результате инцеста, передает centralasian.org.

Как сообщил блогер из Самарканда, который следит за ходом судебного процесса, выяснилось, что 16 марта врачи пытались сжечь в печи в родильном доме тела четырех абортированных плодов, но из-за низкого давления газа им не удалось сжечь тела этих плодов полностью. «По словам свидетелей, один из плодов 17-летней девушки был зачат в результате изнасилования, совершенного ее 24-летним братом, который учится в одном из самаркандских университетов. Девушка решила избавиться от плода и обратилась в одну из частных клиник, – говорит местный блогер.

Как говорит следователь Самаркандской областной прокуратуры, попросивший не называть его имени, в Узбекистане аборты могут быть произведены исключительно в государственных медучреждениях.«Однако врач частной клиники произвел аборт 17-летней девушке, забеременевшей от родного брата. Затем плод пытались сжечь в печи», – сказал он.



Он добавил, что две из четырех женщин, решившихся на аборт, были жертвами инцеста:– Одна из них была изнасилована родным братом дважды. Забеременев от него, она побоялась гнева отца, и никому не рассказала об этом ужасном случае. Вторую женщину изнасиловал дядя. Обе они решились на аборт из-из страха быть опозоренными. О случаях инцеста нам стало известно только потому, что тела абортированных плодов не были сожжены полностью в печи роддома, – сказал следователь.