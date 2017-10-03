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WP: Стивен Пэддок, устроивший бойню в Лас-Вегасе, играл в азартные игры по-крупному

3 октября 2017
13:29
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Он ставил на кон десятки тысяч долларов, имел дома в четырех штатах, но предпочитал останавливаться в отелях при казино, повествует The Washington Post. Его отец, судимый за ограбление банка, вечно находился в бегах, сообщают журналисты Барбара Листон, Уильям Ван, Сандхья Сомашехар и Аарон Ч. Дэвис.

Но сам 64-летний Стивен Пэддок за всю жизнь не имел неладов с правоохранительными органами - до тех пор, пока в минувшее воскресенье не открыл стрельбу из окна гостиницы в Лас-Вегасе. Он убил не менее 59 человек и ранил более 500, говорится в статье.

"Если бы вы мне сказали, что на Землю упал астероид, я бы нашел в этих словах примерно столько же смысла. У него не было абсолютно никакого резона, никакой причины для такого поступка, - сказал его брат Эрик Пэддок, живущий в Орландо. - Он был обычный человек, играл в видеопокер, ездил в круизы, ел буррито в "Тако Белл". Насколько мы знаем, у него не было никаких политических убеждений. Насколько мы знаем, у него не было никаких религиозных убеждений".

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Издание напоминает: полицейские обнаружили в гостиничном номере мертвое тело Стивена Пэддока и 23 единицы огнестрельного оружия. Полиция полагает, что он действовал в одиночку.

Эрику Пэддоку было известно, что его брат держал в сейфе пять единиц огнестрельного оружия. По его словам, Стивен не был охотником и из своего оружия стрелял крайне редко.

Полиция обнаружила в доме Стивена Пэддока в Неваде 19 единиц огнестрельного оружия.

"В последние годы жизни Стивен Пэддок был пенсионером, жил тихо, не привлекая к себе внимания", - продолжают журналисты. По словам родственников, он любил музыку кантри и ходил на концерты, вроде того фестиваля, где он устроил расстрел. Родственники говорят, что его состояние превышало 2 млн долларов, он обогатился на сделках с недвижимостью и благодаря некой фирме, которую он и Эрик Пэддок затем продали. Пэддок также работал в корпорации Lockheed Martin, одно время был бухгалтером и менеджером по недвижимости. На пенсии увлекся азартными играми. Был собственником двух самолетов и имел удостоверение пилота.

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79-летняя Дайана Маккей, бывшая соседка Пэддока и его гражданской жены Мэрилу Дэнли в городе Рино, утверждает: "Он был странный. Держался замкнуто. Все равно что жить рядом с пустым местом... Человек может быть хотя бы ворчливым, хоть каким-то. А он был - как пустое место, тихоня".

В 1969 году ФБР охарактеризовало Бенджамина Хоскинса Пэддока, отца Стивена и Эрика, как "психопата" с суицидальными наклонностями.

Эрику неизвестно, страдал ли его брат психическими болезнями, алкоголизмом или наркоманией, имел ли он финансовые проблемы, передают журналисты.

"Единственный возможный вариант - в его голове что-то сломалось. Может, у него был инсульт? - задается вопросом Эрик. - Надеюсь, его мозг разрежут и что-нибудь найдут. Тут недостает какой-то информации".

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Теги: сша

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