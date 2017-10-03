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политика

"Вибачаюсь за те, що російською мовою". "Диверсант" Панов написал письмо

3 октября 2017
13:40
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Политзаключенный Евгений Панов, которого оккупанты Крыма обвиняют в "подготовке терактов на полуострове", через своих адвокатов передал из так называемого СИЗО в Симферополе письмо, поблагодарив Украину за поддержку. Об этом у себя в Facebook написал его брат Игорь Котелянец.

"Здравствуй, Украина и мой любимый город Энергодар! Здравствуйте, дорогие мои украинцы и все в мире люди, которые мне писали письма, когда письма мне доходили. Я очень благодарен всем за поддержку, и когда, как говорится, “находит грусть", я перечитываю письма, которые приходили мне в Лефортово, как бы заряжаюсь энергией от них. Особенно сейчас, когда я “благополучно” изолирован от всякой информации - ни радиоточки, ни газет, не говоря уже за телевизор", - пишет узник ставленников Кремля в Крыму.

Панов не знает, "когда это все закончится", при этом добавляя - "но если не верить, тогда незачем жить".

"Вибачаюсь за те, що писав російською мовою, але якщо я б писав українською, то наробив би багато помилок. Я вже більше року не чув та не читав українською. Дякую за підтримку. Слава Україні!", - резюмировал он.

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Теги: крым, панов

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