Нобелевская премия по медицине присуждена ученым из США (фото, видео)

Ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг получили Нобелевскую премию 2017 года в области физиологии и медицины за открытие молекулярных механизмов, контролирующих биологические часы, сообщил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

“Их открытия объясняют, как растения, животные и люди адаптируют свой биологический ритм в соответствии с вращением Земли”, — говорится в заявлении комитета, присудившего ученым премию в размере 9 миллионов шведских крон ($1,1 миллиона).

Объявление лауреата премии в области физиологии и медицины ежегодно открывает Нобелевскую неделю. Премия получила название в честь изобретателя динамита Альфреда Нобеля и впервые была вручена в 1901 году, в соответствии с его завещанием, за достижения в области науки, литературы и миротворчества.

forumdaily