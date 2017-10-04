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здоровье

Нобелевская премия по медицине присуждена ученым из США (фото, видео)

4 октября 2017
08:50
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Ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг получили Нобелевскую премию 2017 года в области физиологии и медицины за открытие молекулярных механизмов, контролирующих биологические часы, сообщил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

“Их открытия объясняют, как растения, животные и люди адаптируют свой биологический ритм в соответствии с вращением Земли”, — говорится в заявлении комитета, присудившего ученым премию в размере 9 миллионов шведских крон ($1,1 миллиона).

Объявление лауреата премии в области физиологии и медицины ежегодно открывает Нобелевскую неделю. Премия получила название в честь изобретателя динамита Альфреда Нобеля и впервые была вручена в 1901 году, в соответствии с его завещанием, за достижения в области науки, литературы и миротворчества.

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forumdaily

 

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Теги: Нобель, нобелевская премия

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