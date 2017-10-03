Стало известно о жесткой травле, которую устроили украинским патриотам в селе на Одесщине

На Одесщине устроили жесткую расправу над двумя семьями, которые выступили против обязательного изучения русского языка в школе, а также коррупции и отсутствия нормального учебного процесса.

Об этом сообщила украинская писательница, общественный деятель Лариса Ницой на своей странице в Facebook.

По ее словам, сначала ребенку в одной из семей рассказали неприятные детали удочерения, а затем сожгли автомобиль.

"Розквитовская школа Одесской области. Две мамочки не захотели учить русский язык. Две мамы сказали, что закуплены ноутбуки руководством ОТГ дороже, чем они стоят - это отмывание в школе денег. Две мамы сказали, что пропущенные уроки из-за отсутствия учителей - это плохо организованный процесс в школе, который отразится на детях. Две мамы сказали, что уборщица, которая сидит на уроках, потому что ее посадила дирекция школы на замену - это не замена и это не уроки", - сообщила Ницой.

По ее словам, местная власть натравила жителей села на эти две семьи, распустив слухи, что из-за них школу закроют.

"Ночью Сапунковым сожгли машину. На время пожара им отключили воду. Самостоятельно тушить не могли. После пожара в 2 часа ночи вода волшебным образом появилась", - рассказала Ницой.

Так семьи пытаются выжить из села.