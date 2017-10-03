Оккупанты всерьез озаботились угрозой подрыва Керченского моста

На мосту через Керченский пролив могут установить специальные гидроакустические системы для защиты объекта от вторжения и диверсантов.

Об этом сообщил директор по развитию гражданской продукции и инновациям российского концерна «Моринформсистема-Агат» Станислав Чуй, передают «РИА Новости».

«Существует дочернее общество концерна, которое занимается разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов», – отметил Чуй.

По его словам, гидроакустические системы не только запеленгуют нарушителей, но и обеспечат передачу всех данных, требуемых для задержания.

«Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий», – резюмировал Чуй.