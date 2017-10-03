Рада приняла судебную реформу

Верховная Рада смогла наконец проголосовать судебную реформу. Как сообщает «Главное», законопроект №6232 поддержали 234 народных депутата.

Напомним, рассмотрение Проекта Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты поставило рекорд по длительности – документ во втором чтении (более 4 тыс. поправок) рассматривали три пленарных недели.