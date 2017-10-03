ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
политика

Рада приняла судебную реформу

3 октября 2017
13:24
293
Поделиться:

Верховная Рада смогла наконец проголосовать судебную реформу. Как сообщает «Главное», законопроект №6232 поддержали 234 народных депутата.

Напомним, рассмотрение Проекта Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты поставило рекорд по длительности – документ во втором чтении (более 4 тыс. поправок) рассматривали три пленарных недели. 

Читайте также: Нардепы приступили к пенсионной реформе

Теги: рада

комментарии
главные новости
Светличная: Слобожанщина становится центром весомых международных событий
Светличная: Слобожанщина становится центром весомых международных событий75
Венгрия и Румыния требуют изменить украинский Закон об образовании
Венгрия и Румыния требуют изменить украинский Закон об образовании137
В Волохом Яру открыли мемориальную доску бойцу АТО
В Волохом Яру открыли мемориальную доску бойцу АТО231
Нобелевскую премию по физике получили ученые, обнаружившие гравитационные волны
Нобелевскую премию по физике получили ученые, обнаружившие гравитационные волны238
мнения
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты364
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев904
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы948
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1402
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!933
Язык до Киева доведёт?!
Евгений ЛЕСНОЙ
Язык до Киева доведёт?!847
Хасиды Умань кормят?
Евгений ЛЕСНОЙ
Хасиды Умань кормят?1432
Герои АТО

последние новости
Сегодня
14:37
Поклонская продолжает сходить с ума79
14:34
Светличная: Слобожанщина становится центром весомых международных событий67
14:24
Численность ВСУ достигла 250 тыс. человек. Это предельное количество, разрешенное законом91
14:13
Венгрия и Румыния требуют изменить украинский Закон об образовании137
14:08
Врачи были в шоке, узнав о вреде татуировок218
14:02
Во Львове сгорел "Сбербанк России"
Во Львове сгорел "Сбербанк России"123
14:01
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка159
13:51
В Волохом Яру открыли мемориальную доску бойцу АТО
В Волохом Яру открыли мемориальную доску бойцу АТО231
13:42
Нардепы приступили к пенсионной реформе249
13:40
"Вибачаюсь за те, що російською мовою". "Диверсант" Панов написал письмо272
13:29
WP: Стивен Пэддок, устроивший бойню в Лас-Вегасе, играл в азартные игры по-крупному336
13:24
Рада приняла судебную реформу292
13:18
Виталий Портников: Каталонский поезд пошел426
13:17
Нобелевскую премию по физике получили ученые, обнаружившие гравитационные волны238
13:07
Луценко пообещал отобрать "Металлист" у Курченко470
12:59
Tesla не справилась с планом выпуска Model 3208
12:47
Давка и паника: что случилось в Лас-Вегасе
Давка и паника: что случилось в Лас-Вегасе686
12:36
Фанаты "Легии" избили футболистов после поражения в важном матче273
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00092792510986328 [2] => 0.071745872497559 )