В Волохом Яру открыли мемориальную доску бойцу АТО

Мемориальную доску установили в селе Волохов Яр Чугуевского района Харьковской области. Её разместили на здании школы, которую Мысла закончил в 2009 году.

На открытие приехали его боевые побратимы, школьные и студенческие друзья и преподаватели, рассказали в пресс-службе ВО «Свобода», активистом которой был боец.

Как уточнил глава харьковской организации «Свободы» Игорь Швайка, доску установили по инициативе коллектива школы.

МедиаПорт напоминает, что 24-летний Мирослав Мысла, выпускник исторического факультета Каразинскоо университета, командовал взводом роты «Карпатская Сечь» 93-й отдельной механизированной бригады. Он погиб 2 октября 2016 года в зоне АТО, неподалёку от села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Мысла был членом молодёжного крыла ВО «Свобода» — организации «Сокіл». Друзья и единомышленники просили назвать его именем проспект Героев Сталинграда в Харькове, для этого в ноябре зарегистрировали на сайте горсовета петицию. К 12 января она преодолела порог в 5000 подписей. Однако, ссылаясь на выводы рабочей группы по выполнению закона о декоммунизации, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что оснований для переименования нет.

В Каразинском университете открыли мемориальную доску в память о четырёх студентах и выпускниках вуза, которые погибли в зоне АТО: Святославе Горбенко, Владиславе Ковалёве, Мирославе Мысле и Эдуарде Ушакове.