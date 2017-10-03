Политолог: Фиксируем, актируем и объявляем в международный розыск

«Тридцать грузовых судов незаконно зашли в порты аннексированного Крыма в течение сентября. Из них 23 судна под флагом России и семь "мелочевка" типа Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзания.

Мне кажется, логика простая - фиксируем, актируем и объявляем в международный розыск. И в любом нормальном порту эти суда попадают под арест. С конфискацией в перспективе.

Капитаны, кстати, тоже попадают под арест, но мы не торгуем капитанами, так что пусть сидят в тюрьме тех стран, где попались...»,- подытожил политолог.