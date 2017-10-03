Мимо Земли пронесся космический "автобус" (видео)

В понедельник 2 октября, приблизительно в 6.20 утра по восточному времени мимо Земли пролетел астероид размером с автобус. Как сообщает Space.com, угрозы для нашей планеты этот астероид не представлял, сообщают Нескучные новости.

Астероид имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров и пролетел он достаточно близко от Земли.

"Астероид, которому дали наименование 2017 SX17, пролетел между Землей и Луной, на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты в 6.20 утра по восточному времени", – говорится в сообщении.