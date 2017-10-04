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общество

Дело об украденной со свалки игрушке дошло до итальянского парламента

4 октября 2017
09:02
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В Италии женщину уволили с завода по переработке отходов из-за того, что она подарила сыну выброшенный самокат

40-летняя Элизабетта Айша Уннади была уволена из туринской компании по сбору и переработке отходов "Cidiu" за то, что она взяла из собранного мусора самокат и хотела подарить его своему 8-летнему сыну. Женщина до увольнения проработала в компании более 11 лет. 

Как рассказала женщина итальянской прессе, в объяснительном письме от дирекции причиной увольнения было названо "незаконное присвоение объекта, принадлежащего компании", отмечает Италия по-русски.

Ее история теперь дошла до парламента. Сама Элизабетта оправдывает свой поступок тем, что самокат был отдан ей коллегой и она сама не знала о его происхождении.

За восстановление женщины в должности ратует партия "Движение 5 звезд": "Такое может произойти только в компании с неуважением к работникам. Недопустим тот факт, что сломанная и выброшенная игрушка в состоянии поломать жизнь работнику и его семье".

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Дирекция компании, в свою очередь, настаивает на своей правоте, так как в уставе четко обозначено, что весь поступающий на завод мусор переходит в собственность фирмы.
 

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Теги: Италия, кража, мусор

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