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политика

Подручная Лаврова нашла новый повод для оправдания оккупации Крыма

3 октября 2017
20:47
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Во время пресс-конференции официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала свою оценку референдуму в Каталонии, а также всколыхнувшие Испанию протесты по завершении его проведения, о чем сообщает replyua.net. В частности, дипломат сравнила голосование в Каталонии и сделала вывод, что отныне страны Европы не могут указывать России в ситуации с аннексированным полуостровом.

«Страны Европы еще нам что-то будут рассказывать о референдуме в Крыму и о том, как нужно соблюдать права человека? Эти все евросемиты, которые продолжают действие антироссийских санкций, после событий в Испании и реакции на них Брюсселя будут похожи на «Притчу о слепых» Брейгеля», – с возмущением сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России.

Как известно, в воскресение в Каталонии состоялся референдум о выходе этого региона из Испании. Однако официальный Мадрид категорически отказывается признавать легитимность этого голосования. Тем временем, на улицы Каталонии вышли тысячи граждан, протестующих против заявлений испанских властей. В Евросоюзе не особо спешат вмешиваться в результаты референдума, называя его внутренним вопросом Испании.

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Теги: захарова, крым, пропаганда

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