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экономика

В Израиле начнут селить туристов под водой

4 октября 2017
09:14
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В Эйлатском заливе в будущем может появиться пятизвездочный подводный отель

В отеле, как планируется, будет сто номеров, площадью по 100-150 кв. м. каждый. Двенадцать номеров будут располагаться под водой, тридцать четыре номера – на уровне моря.

У номеров будут прозрачные стены, отдыхающие получат редкую возможность любоваться красотами Красного моря, не выходя наружу, пишет 9 канал.

Идея встречена в штыки представителями обществ в защиту экологии: они утверждают, что строительство отеля повлечет за собой негативные последствия.

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Теги: Израиль

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