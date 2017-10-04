В Израиле начнут селить туристов под водой

В отеле, как планируется, будет сто номеров, площадью по 100-150 кв. м. каждый. Двенадцать номеров будут располагаться под водой, тридцать четыре номера – на уровне моря.

У номеров будут прозрачные стены, отдыхающие получат редкую возможность любоваться красотами Красного моря, не выходя наружу, пишет 9 канал.

Идея встречена в штыки представителями обществ в защиту экологии: они утверждают, что строительство отеля повлечет за собой негативные последствия.