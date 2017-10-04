В Израиле начнут селить туристов под водой
4 октября 2017
09:14
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В Эйлатском заливе в будущем может появиться пятизвездочный подводный отель
В отеле, как планируется, будет сто номеров, площадью по 100-150 кв. м. каждый. Двенадцать номеров будут располагаться под водой, тридцать четыре номера – на уровне моря.
У номеров будут прозрачные стены, отдыхающие получат редкую возможность любоваться красотами Красного моря, не выходя наружу, пишет 9 канал.
Идея встречена в штыки представителями обществ в защиту экологии: они утверждают, что строительство отеля повлечет за собой негативные последствия.
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