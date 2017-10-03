Жители оккупированного села на Донбассе по-своему напакостили "освободителям" из России

В Донецкой области жители села Пикузы передали сотрудникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе письмо, адресованное администрации Новоазовского района, ООН и Международному комитету Красного Креста.

Как сообщили в ОБСЕ, в нем люди потребовали, чтобы из жилых районов их населенного пункта были немедленно выведены находящиеся там вооруженные люди.

При этом на данное время Пикузы оккупированы российскими гибридными войсками, несмотря на то, что находятся в так называемой буферной зоне.

В свою очередь в ОБСЕ также подтвердили, что заметили в селе двух вооруженных боевиков.

Кроме того, местные жители рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются, в частности, отсутствием подачи газа.

Источник: НВ