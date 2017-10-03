Историк: Политика Кремля в Сирии движется к катастрофе

Путин 28 сентября экстренно слетал в Анкару для встречи с Эрдоганом. Такие встречи всегда предварительно планируют и анонсируют, а тут – взял и полетел в Турцию за помидорами. Пресс-служба Кремля полдня пыталась подать визит как потребность моментально порешать вопросы по "Южному потоку" и строительству в Турции АЭС, но после брифинга президентов эти увертки стали излишними. На брифинге слова о газе, АЭС и помидорах, которые могут вернуться на рынок РФ чуть ли не завтра, разумеется, прозвучали. Об истинной причине срочного визита тоже было сказано, как водится, в общих чертах, пишет на Обозревателе кандидат исторических наук, историк и археолог Сергей Климовский.

Стороны заявили, что встретились поговорить о ситуации в Сирии и Ираке, и вместе попеняли курдам, что они, естественно, имеют право говорить о независимости, но зачем о ней референдум проводить. Однако встречались и говорили два часа с глазу на глаз не из-за курдов.

Ключ к причине экстренного визита в Анкару появился на следующий день в форме совместного российско-турецкого заявления о возобновлении перемирия в Сирии с нуля часов 30 сентября. Действительно, 30 сентября авиация РФ и Асада прекратили бомбить районы областей Идлиб, Алеппо и Латакия, контролируемые оппозицией. Артиллерия асадистов по инерции в тот день еще немного постреляла и тоже затихла. На севере Сирии третий день в целом сохраняется перемирие как результат неких веских слов, которые Эродоган сказал тет-а-тет Путину.

Смысл веских слов Эрдогана станет понятен в контексте общей ситуации. 19 сентября авиация РФ и Асада нанесла массированные авиаудары по восьми населенным пунктам на севере Сирии. 20 сентября бомбардировкам с самолетов и вертолетов подверглось уже 12 населенных пунктов. На следующий день бомбардировки продолжались, а МИД России был вынужден заявить: это ответная мера на блокирование "террористами" в одном из городков группы из 29 российских военных полицейских. Тем самым авиация РФ якобы занималась чем-то средним между операцией по освобождению заложников и местью за нападение. "Террористы" военных полицейских в тот же день разблокировали, и никто из них не пострадал. Несмотря на это, массированные бомбардировки не прекратились, а усилились. МИД РФ в очередной раз соврал, и было очевидно, что РФ и Асад готовятся к масштабному наступлению на оппозицию в Идлибе, который входит в так называемую "зону деэскалации" и Турция отвечает за нее по соглашению в Астане. По факту Россия решила пересмотреть это соглашение и захватить территорию, отведенную Турции без согласия той.

Эрдоган 10 дней все это терпел и молчал, а на одиннадцатый день вызвал в Анкару Путина для объяснений. Эрдоган больше терпеть не мог: он давно и активно участвует в информкомпании о правах мусульман-рохинджа в Мьянме, а тут такое происходит возле границ Турции. Тем более, что есть соглашение в Астане, которое по факту – договор о разделе Сирии между Турцией и РФ, с выделением из доли последней чего-то Ирану и Хезоболле. Вдобавок войска Турции уже три месяца как сконцентрированы на границе с сирийским курдским анклавом Африн, зажатым между ней и территорией оппозицией, и в турецких СМИ с конца августа регулярно появлялась информация, что армия вот-вот войдет в Африн, контролируемый Курдской рабочей партией. Перестрелки сирийской оппозиции с курдами Африна случалась почти стабильно два-три раза в неделю, иногда с участием турецкой артиллерии. Но после 19 сентября из-за российских бомбардировок они прекратились. Ни арабов Идлиба, ни курдов Африна особо не радует перспектива попасть под оккупацию России, Асада и шиитских мулл Ирана. На все это лег еще и референдум курдов в Ираке.

В такой ситуации Эрдоган и вызвал Путина для личного разговора. Пока имеем три его итога. Первый, совместное заявление от 29 сентября о новом перемирии на севере Сирии. Второй, 29 сентября СМИ РФ и Турции окончательно сообщили о получении аванса на поставку зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию через два года. Впервые публично информация о перечислении аванса в РФ появилась 12 сентября, но оказалось, он "дошел" только 29 числа. Третий, "Газпром нефть" 29 сентября резко передумал уходить из Курдистана, о чем он заявил 28 сентября, и решил продолжить там работы. Вот что может сделать с "Газпромом" "романтический ужин" Путина с Эрдоганом. Слова Эродогана имею вес.

Что же такое весомое сказал Эрдоган лично Путину?

Можно только догадаться по аналогии с похожим срочным визитом премьера Израиля Нетаньяху к Путину в Сочи 24 августа. Во время визита Нетаньяху танки Израиля почему-то зашли в сирийскую область Даръа, контролируемую повстанцами. Постояли 2 часа, и молча уехали. Возможно, танки Израиля тоже заблудились, как и танки РФ в Украине. Революционное правительство Даръа решительно заявило, что танки Израиля оно не приглашало, и дел с ним не имеет, но наступательные операции Асада в Даръа на время прекратились. Нетаньяху явно продемонстрировал Путину кое-что из своих аргументов.

Примечательно, в Израиле время от времени любят порассуждать на тему: не начать ли большую войну с Хезболлой в Сирии по примеру РФ, которая ведет ее там с "Фронтом освобождения Шама", называя его террористами из "Ал-Нусры". У Эрдогана тоже есть танки, а также "свои" и "любимые" террористы из Курдской рабочей партии, засевшие в Африне. Вероятно, эти аргументы и были очень весомыми в беседе Эрдогана с Путиным, и в итоге привели даже к резкому изменению мнения в "Газпром нефти" о независимости Курдистана.

Действительно, как-то не логично получается: Израиль – "исчадие ада", готов признать Курдистан, а Россия – "друг всех угнетенных" – нет. Даже у Асада робко заговорили о готовности начать переговоры с сирийскими курдами о предоставлении им автономии. Вдобавок инициативу переговоров между Багдадом и Эрбилем у Москвы уже перехватил Париж.

В целом, встречи Нетаньяху – Путин, Эрдоган – Путин и другие события, указывают – политика России в Сирии медленно, но неуклонно движется к своей катастрофе.