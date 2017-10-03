Численность ВСУ достигла 250 тыс. человек. Это предельное количество, разрешенное законом

Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом в 250 тыс. человек.

Об этом заявил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил - 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", - сказал Артеменко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

С начала 2017 года ВСУ приняли на контрактную службу более 26 тыс. человек.

Напомним, в марте 2015 года Верховная Рада увеличила численность ВСУ до 250 тысяч, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

LB.ua