Светличная: Слобожанщина становится центром весомых международных событий

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Свентличная вместе с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко приняла участие в открытии І Харьковского международного юридического форума.

Мероприятие, организованное совместно ХОГА, Национальным юридическим университетом им. Я. Мудрого и Национальной академией правовых наук, будет проходить в Харькове с 3 по 6 октября.

Открывая форум, ректор НЮУ Василий Таций поблагодарил главу ХОГА Юлию Светличную за поддержку и личное участие в организации мероприятия.

«Тематика форума, время и место проведения выбраны неслучайно, - сказал Василий Таций. - Процессы глобализации, происходящие в мире, несут не только преимущества, но иногда и опасность. Решение этих проблем невозможно без участия юристов-практиков и ученых, разрабатывающих рекомендации, которые могут быть имплементированы как в наше национальное законодательство, так и в международную практику. Поэтому вместе с председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной мы обратились с такой инициативой к Президенту, получили его поддержку и поддержку центральных органов исполнительной власти».

Светличная, которая является одним из соучредителей форума, в ходе его торжественного открытия поприветствовала всех участников на Харьковщине.

«Мне приятно отметить, что Харьковская область становится центром не только весомых национальных, но и международных событий, - подчеркнула руководитель ХОГА. - Неделю назад мы провели международный экономический форум. Визит в Харьков представителей 30 стран мира и реальные проекты для развития экономики региона - вот его результат. Сегодня здесь проходит значительное и мощное событие под названием «I Международный юридический форум». Я уверена, что его результаты также должны почувствовать люди, ведь каждая реформа, каждое решение, которое принимается на уровне государства, должно иметь качественное правовое обеспечение».

Генеральный прокурор Украины отметил, что не зря именно Харьков - юридическую столицу страны - выбрали для проведения подобного масштабного события.

«Украина переживает нелегкие времена, мы одновременно ведем три войны: воюем с Путиным и его прокремлевскими бандами на Донбассе; с олигархами, которые узурпировали экономическое богатство Украины, и мы воюем с коррупцией, которая, как раковые метастазы, пожрала тело украинского государства», - сказал Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что сегодня ключевой вопрос утверждения украинского государства лежит в восстановлении понятия справедливости.

«Мы должны объединить понятия «юстиция» и «справедливость», «юстиция» и «законность», - сказал генеральный прокурор, отметив, что пути к этому и будут нарабатывать, в том числе, во время форума в Харькове.