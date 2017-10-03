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Ветеран войны из США попытался "убить" автомат Калашникова (видео)

3 октября 2017
19:07
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Видеоблогер из США попытался опровергнуть утверждение о сверхнадежности автомата Калашникова

Американский ветеран войны в Ираке по имени Эрик собирался сломать автомат «Калашникова» с помощью перегрева оружия.

Видеоблогер почувствовал нагрев оружия после десяти опустошенных обойм.

Эрику пришлось надеть маску и перчатки для защиты от раскаленного металла.

Однако даже после того, как автомат задымился от продолжительной стрельбы, устройство продолжало функционировать.

Источник: sundaynews

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Теги: калашников, оружие

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