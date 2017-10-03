Ветеран войны из США попытался "убить" автомат Калашникова (видео)

Американский ветеран войны в Ираке по имени Эрик собирался сломать автомат «Калашникова» с помощью перегрева оружия.

Видеоблогер почувствовал нагрев оружия после десяти опустошенных обойм.

Эрику пришлось надеть маску и перчатки для защиты от раскаленного металла.

Однако даже после того, как автомат задымился от продолжительной стрельбы, устройство продолжало функционировать.

Источник: sundaynews