Ветеран войны из США попытался "убить" автомат Калашникова (видео)
3 октября 2017
19:07
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Видеоблогер из США попытался опровергнуть утверждение о сверхнадежности автомата Калашникова
Американский ветеран войны в Ираке по имени Эрик собирался сломать автомат «Калашникова» с помощью перегрева оружия.
Видеоблогер почувствовал нагрев оружия после десяти опустошенных обойм.
Эрику пришлось надеть маску и перчатки для защиты от раскаленного металла.
Однако даже после того, как автомат задымился от продолжительной стрельбы, устройство продолжало функционировать.
Источник: sundaynews
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Теги: калашников, оружие