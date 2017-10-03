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культура

Поклонская продолжает сходить с ума

3 октября 2017
14:37
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская связала конфликт вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» со стрельбой на концерте в Лас-Вегасе, в результате которого, по разным данным, погибли до 58 человек и еще более 500 получили ранения. По мнению депутата, причиной обоих инцидентов стало «попустительство» со стороны органов правопорядка и «заигрывание с террористами». Об этом Поклонская написала в своем профиле «ВКонтакте».

«Искренне приношу соболезнования всем родным и близким погибших в результате терракта в Лас-Вегасе... Любое попустительство со стороны органов, которые должны следить за нашей с вами безопасностью, недопустимо. Как это произошло с откровенным игнорированием ситуации, развернувшейся вокруг фильма Учителя „Матильда“», — сказала Поклонская

По мнению Поклонской, правоохранительные органы проигнорировали источник конфликта — фильм «Матильда», который «провоцирует к экстремизму и терроризму». Она отметила, что уголовные дела были возбуждены только после взрыва кинотеатра Космос в Екатеринбурге и поджога автомобилей возле офиса адвоката Учителя Константина Добрынина.

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Свою поддержку Поклонской в своем телеграм-канале высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам руководителя республики, Поклонская — «хрупкая девушка», которая защищает интересы своей страны. «Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», — написал Кадыров.

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Теги: поклонская, матильда

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