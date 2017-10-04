Резервисты вынуждены через суды выбивать свои деньги из военкоматов

В Хозяйственный суд Запорожской области с иском обратилась компания «Энергоатом», куда входит ЗАЭС, потребовав от областного военного комиссариата вернуть задолженность по зарплатам.

Как говорится в материалах дела, областной военкомат не выплатил зарплату военнослужащим в резерве, которые трудятся на атомной станции, за прохождение военных сборов с 3 по 12 октября 2015 года.+

Сумма иска составила более 29 тыс. гривен, отмечает Заноза.

В «Энергоатоме» заявили, что заплатили шестерым своим работникам в среднем около 7 тыс. гривен зарплаты, при этом в военкомате не вернули деньги, ссылаясь на закон о том, что выплата средней зарплаты на время учебных сборов осуществляется на счет госбюджета.

В военкомате в свою очередь заявили, что документы на компенсацию средней зарплаты военнообязанных, которые принимали участие в учебных сборах, поступили уже после окончания бюджетного периода.

Как говорится в реестре судебных решений, 12 сентября Хозсуд принял сторону компании и постановил областной военкомат компенсировать компании деньги за то, что призвал работников на учения.