Конструкторы "Турбоатома" представили свой уникальный проект

28 сентября в Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск) состоялось общественное обсуждение работы по Днестровской ГАЭС, представленной "Турбоатом" на соискание Государственной премии Украины. Об этом сообщили на "Турбоатоме".

Обсуждение работы "Создание оборотных гидроагрегатов Днестровской ГАЭС для повышения эффективности объединенной энергетической системы Украины", которая была выдвинута на соискание Государственной премии в области науки и техники, произошло на заседании ученого совета Донбасской государственной машиностроительной академии. На заседании присутствовали эксперты, ученые, авторы работы, представители Днестровской ГАЭС и других профильных предприятий.

Докладчиками выступили авторы работы, среди которых - главный конструктор гидротурбин "Турбоатома" Александр Линник, главный инженер "Турбоатома" Григорий Ищенко, заведующий отделом Института электросварки им.Патона НАН Украины Анатолий Царюк, технический директор ПАО "Укргидропроект" Виктор Галат и главный конструктор гидрогенераторов ГП "Завод "Электротяжмаш" Алексей Вакуленко.

Мнение комиссии выразил проректор НТУ "ХПИ" по научной работе Андрей Марченко: "Эта работа является актуальной. ГАЭС надежно решает проблему покрытия переменных нагрузок энергосистемы, оптимизирует структуру мощностей, улучшает режимы работы ТЭС и т.д.".

По его словам, комиссия отметила также научную новизну работы и практическую ценность работы: "Надо отметить прогрессивный подход всех авторов работы к решению проблемы. Полученные результаты основаны на научных исследованиях, проводившихся в соответствующих учреждениях. Кроме того, использование оборотных гидроагрегатов Днестровской ГАЭС позволяет получить результаты развития современной мировой энергетики", - добавил Марченко.

По мнению комиссии, результаты работы позволяют создать режим экономии от внедрения оборудования в размере более 4 млрд. грн., уменьшить расход топлива на ТЭС и повысить надежность работы объединенной энергетической системы Украины.

После общественного обсуждения, согласно "Положению о Государственной премии в области науки и техники", состоялось голосование членов ученого совета о поддержке работы. По результатам голосования совет единогласно принял решение о том, что работа по созданию оборотных гидроагрегатов Днестровской ГАЭС соответствует требованиям, предъявляемым для работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии Украины, а авторский коллектив работы является достойным для присуждения госпремии Украины в области науки и техники 2017 года.

По словам главного инженера Днестровской ГАЭС Анатолия Жука, станция сейчас похожа на научную лабораторию, где постоянно работают над совершенствованием определенных решений. "Гидроагрегаты ГАЭС являются уникальным и сложным оборудованием. Во время работы с ним нельзя допускать ни одной ошибки. Поэтому мы стараемся организовать эксплуатацию на достойном уровне. По моему мнению, проект "Турбоатома" и других авторов более чем достоен получить госпремию за данную работу. Я очень благодарен харьковскому заводу и разработчикам. Такая работа заслуживает не одной Государственной премии", - сказал Жук.

Технический директор ПАО "Укргидропроект" Виктор Галат сообщил, что компания работает с "Турбоатомом" много лет. "Всегда предприятие подходит к решению вопросов кропотливо и с интересной точки зрения. Этот завод всегда делает все добротно и качественно, поэтому наше сотрудничество всегда остается удачным. Я работал на Днестровской станции во время пуска первого гидроагрегата, изготовленного "Турбоатом". Поэтому, оценивая работу, которую подал "Турбоатом", должен сказать, что она удивительна. Пуск третьего гидроагрегата показал всем совершенную и хорошо сделанную машину, решает задачи, заложенные в проекте. А это самое главное. И в этом очень большая заслуга именно "Турбоатома", - подчеркнул Галат.

Ректор Донбасской государственной машиностроительной академии Виктор Ковалев сказал, что опыт работы гидроагрегатов Днестровской станции является положительным: за те годы, что они работают, была показана высокая надежность и безотказная работа. "При этом я вижу, что технология совершенствуется, поэтому будущие гидроагрегаты будут еще лучше. Я, безусловно, поддержал выдвижение работы на соискание Госпремии, и буду поддерживать это решение и в дальнейшем", - подчеркнул Ковалев.

Директор Института проблем машиностроения им.Подгорного НАН Украины Андрей Русанов сообщил, что работа является результатом гармоничного сочетания науки и производства, что дало уникальный проект, не имеющий аналогов во всем мире. "Со времен независимости Украины Днестровская ГАЭС со своими гидроагрегатами является самым масштабным и наукоемким инженерным сооружением, немаловажно, это полностью отечественная разработка - до последнего винтика", - заявил Русанов.

Источник: Статус-Кво