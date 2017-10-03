Ученые нашли на Марсе надежное убежище для будущих колонизаторов Красной планеты

Итальянские специалисты полагают, что протяженность тоннелей из лавы может достигать десятков километров, а диаметр – десятков метров. Астрофизики отмечают, что в непривычной среде шансы человека на выживание в таких «трубах» заметно повышаются.

В частности, колонистам не будет угрожать воздействие солнечной радиации, а также метеориты. Исследователи смогут создать приближенные к земным атмосферные условия с большей легкостью.

Кроме того, благодаря ядерному реактору удастся обогревать колонию. В Трентском университете началось проектирование радиолокационной системы, которая способна зафиксировать «лавовые трубы» под поверхностью Марса.

Источник: sundaynews