Ученые нашли на Марсе надежное убежище для будущих колонизаторов Красной планеты
3 октября 2017
19:44
542
Ученые оценили шансы колонистов на выживание в «лавовых трубах» Марса
Итальянские специалисты полагают, что протяженность тоннелей из лавы может достигать десятков километров, а диаметр – десятков метров. Астрофизики отмечают, что в непривычной среде шансы человека на выживание в таких «трубах» заметно повышаются.
В частности, колонистам не будет угрожать воздействие солнечной радиации, а также метеориты. Исследователи смогут создать приближенные к земным атмосферные условия с большей легкостью.
Кроме того, благодаря ядерному реактору удастся обогревать колонию. В Трентском университете началось проектирование радиолокационной системы, которая способна зафиксировать «лавовые трубы» под поверхностью Марса.
Источник: sundaynews
Теги: марс, колонизация